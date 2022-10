Previa del FC Barcelona - Inter de Milán

El Barça se juega el futuro europeo ante el Inter

Los de Xavi, sin margen de error, quieren mantener sus opciones de seguir en 'Champions' antes del Clásico

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona recibe este miércoles al Inter de Milán en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), en una cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones que se presenta como una final anticipada e inesperada para los azulgranas, obligados a ganar si quieren mantener sus opciones de seguir en la máxima competición continental.

Con el Bayern Múnich alemán destacado con pleno de victorias, los de Xavi Hernández se enfrentan a su ahora rival directo por el segundo billete del grupo a octavos de final, un Inter que ya le puso contra las cuerdas en San Siro el pasado miércoles y que quiere detonar el caos económico y deportivo de un club en reconstrucción. Y todo ello días antes de disputar este domingo el Clásico contra el Real Madrid.

Para el Barça no hay otra opción que no sea ganar. Tres puntos esenciales que no ha sido capaz de conseguir en sus visitas a Múnich y Milán. Por ello, con el conjunto muniqués visitándole dentro de dos semanas, se la juega a dos cartas en un Camp Nou que debe ser clave para recuperar la confianza, el buen juego y, sobre todo, los goles de un equipo con la pólvora mojada.

Las mayúsculas exhibiciones que acostumbraba el cuadro catalán a inicio de temporada han desaparecido. Ni en LaLiga Santander, donde se mantiene invicto con tan sólo un gol en contra, ha sido capaz de disociar su impotencia continental de su característico despliegue ofensivo en la competición doméstica. Como consecuencia, dos victorias por la mínima ante Mallorca y Celta que alertan de un alarmismo que puede estallar en la Liga de Campeones.

Una victoria del Barça dejaría igualada la pugna entre ambos equipos, donde los 'neroazzurri' tienen 6 puntos, tres más que un equipo que de momento sólo ha podido ganar al Viktoria Plzen checo en su estreno con goleada (5-1), que supuso el primer 'hat-trick' de un Robert Lewandowski en 'crisis'.

El parón internacional de selecciones parece haber apagado la llama goleadora del polaco, quien acumula dos partidos sin ver puerta. Ahora, Lewandowski quiere volver a brillar con luz propia, como ya ha hecho en un mes y medio de competición con sus 11 tantos y ser clave en su primera 'final' adelantada como azulgrana.

Con el mismo objetivo que el ex del Bayern, Ousmane Dembélé volverá a un once en el que se espera efectividad en su desborde y determinación en su pegada. El francés formará seguramente pareja de extremos con Raphinha, quien no tuvo su mejor noche en San Siro desaparecido en combate en la media punta. Donde no habrá dudas será en la medular.

La derrota (1-0) en Milán dejó tocado a un Barça, que basó gran parte de sus opciones en centros laterales que dejaban sin juego interior a Pedri y Gavi. Esta vez, ambos tratarán de afianzar el buen juego acompañados de Sergio Busquets. En la zaga defensiva, las dudas incrementan. Sin Koundé, Christensen, Araújo y Héctor Bellerín, la pareja de centrales apunta a Gerard Piqué y Eric García, después de que este último rotase ante el Celta por un Marcos Alonso fuera de posición.

En los costados defensivos, Alejandro Balde, lateral derecho el domingo, podría repetir en esa posición y dejar hueco en el izquierdo a Jordi Alba o Marcos Alonso, o cambiar y abrir la puerta a la titularidad de Sergi Roberto.

LAS BAJAS TAMBIÉN CONDICIONAN AL INTER

Por su parte, el Inter llegará de nuevo mermado al duelo crucial al no recuperar a ninguno de sus lesionados. Así, Simone Inzaghi no podrá contar ni con el delantero belga Romelu Lukaku ni con el centrocampista croata Marcelo Brozovic. Bajas a las que se suma el argentino Joaquín Correa, con molestias en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda desde el duelo ante el cuadro catalán.

Tras su victoria en 'Champions', los italianos hicieron los deberes en la Serie A con un doblete de Edin Dzeko, que podría entrar en el once junto a Lautaro Martínez si Inzaghi apuesta por dos delanteros o si decide reforzarse más con otro centrocampista como Gagliardini y deja solo al argentino en punta.

Hakan Calhanoglu, autor del gol que celebró el Giuseppe Mezza, buscará con su potente disparo sorprender una vez más a Ter Stegen. El turco podría estar acompañado de sus fieles escuderos Barella y Mkhitaryan, con Dimarco y Darmian de carilleros; y Skriniar, De Vrij y Bastoni como muros en defensa dispuestos a 'secar' otra vez el ataque local.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Balde, Piqué, Eric García, Roberto; Pedri, Busquets, Gavi, Raphinha, Lewandowski y Dembélé.

INTER DE MILÁN: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian; Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez y Dzeko.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL)

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones