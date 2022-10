Simeone: "Todo lo malo que haga Joao Félix es porque yo lo hago peor todavía"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Todo lo malo que haga él es porque yo lo hago peor todavía, toda la frustración que pueda tener él es que yo no le he podido dar todo lo que él necesita para demostrar todo el talento y fútbol que tiene", aseguró Simeone en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra el Brujas.

El argentino explicó que Joao Félix es "un jugador muy importante para el club" al que necesitan, pero que "en este periodo no ha logrado encontrarse con lo más importante que él entiende, que es el gol, y eso le produce una frustración".

No obstante, apuntó que "el gol llegará en consecuencia de su trabajo". "Está trabajando bien, hizo un buen entrenamiento y en base a esa línea de involucrarse y de centrarse en lo importante, que es el equipo, todo lo otro llegará naturalmente", añadió.

Con respecto al inicio de temporada, Simeone reconoció que Joao Félix "no ha cambiado nada" en su forma de trabajar, "sino que sus compañeros que están compitiendo con él están mejor y su entrenador entiende que hay otros chicos que están mejor que él en estos momentos".

El 'Cholo', que se juega este miércoles gran parte de sus opciones de futuro en esta edición de la Liga de Campeones, declaró que no esperaban llegar a estas alturas en esta situación. "Siempre imaginamos lo mejor, no cosas negativas, evidentemente imaginábamos cosas mejores que lo que tenemos", confesó.

"Nos enfrentamos a un Brujas que juega bien, tiene buena dinámica de juego, explota muy bien sus movimientos hacia fuera o hacia dentro con los delanteros que tienen, con mucho juego por dentro. Vimos el partido que tuvimos la semana pasada y me imagino un partido similar, ellos con la misma propuesta. Fueron a Oporto con la misma valentía, lo hicieron muy bien, ganaron un partido con mucha seguridad y mucha contundencia", analizó.

El técnico colchonero se espera a un rival "con mucha fortaleza anímica a partir de estos resultados que han obtenido" y, en cambio, ve a su equipo "en el camino de buscar crecer, con mucha ilusión y ganas de dar todo para mejorar". "Ese es el camino que tenemos que recorrer para encontrarnos con lo mejor que tenemos como equipo", comentó.

"NO ME IMAGINO EN OTRO LUGAR"

Simeone destacó también la importancia que tiene la afición en el encuentro contra el Brujas. "Necesitamos a la gente, porque son una parte importantísima de este club, de este equipo. En el tiempo que yo llevo, la fuerza de afuera nos hizo muchas veces sacar todavía más de lo que tenemos y espero que mañana puedan estar porque los necesitamos", advirtió el 'Cholo'.

También quiso alejar un poco a su equipo del ruido mediático sobre una posible eliminación. "Sé que de cara a lo periodístico lo que se entrega para fuera, nosotros sabemos de la importancia que tiene este partido, venimos de perder dos partidos seguidos en Champions y necesitamos volver a hacerlo muy bien, centrarnos y estar fuertes en esta competición y para eso tenemos que dar el máximo", señaló.

Simeone se refirió a las diferencias entre los dos delanteros que más ha utilizado este año, Álvaro Morata y Matheus Cunha. "Álvaro es más de área, más finalizador, más '9' clásico, y Matheus nos da distintas alternativas, baja a poder asociarse también con los del medio, tiene desmarque hacia fuera y para dentro y tiene un trabajo enorme de cara al equipo. Necesitamos eso, ese trabajo que demuestran los delanteros cuando pueden presionar, pueden recuperar y pueden ayudar al equipo en consecuencia de la búsqueda que tenemos", detalló.

Además, metió en la ecuación a Joao Félix, Ángel Correa y Antoine Griezmann. "Estos cinco, todos con características diferentes, pero tranquilamente podemos buscar copias que puedan encontrarse de la mejor manera según el momento de cada uno", recalcó el argentino.

Finalmente, Diego Pablo Simeone reconoció que él personalmente se encuentra "con la misma seguridad de siempre". "Ayer me hacían una entrevista y me decían si me imaginaba en otro lugar, y le respondía que no me puedo imaginar en otro porque eso es que me estoy yendo, y yo no me estoy yendo, estoy. A partir de estar, espero transmitir lo que siento y por lo que llevo trabajando tantos años en el club", concluyó.