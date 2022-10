Xavi Hernández: "Mañana es una final; preferiría ser jugador en vez de entrenador"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que el partido de este miércoles ante el Inter de Milán, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, será "una final" que le gustaría "jugar" como futbolista en vez de afrontarlo como entrenador.

"Sería una gran decepción, pero vamos a intentar pensar positivo. Se nos ha complicado, estamos en una decisión incómoda. Tenemos urgencias, pero mañana tenemos una final para intentar arreglarlo. A mí me gustaría ser jugador y jugar mañana, tener esa sensación de marcar la diferencia, en vez de entrenar mañana", explicó Xavi este martes en la rueda de prensa previa al duelo crucial por la segunda plaza del grupo continental.

El cuadro catalán volverá al Spotify Camp Nou, donde tratará de redimirse de sus derrotas en Múnich y Milán, que le alejan del billete a octavos de final. "Mañana es trascendental para esta competición. No hemos hecho los deberes bien hechos. Jugamos en casa para volver a recomponernos en el grupo. Estamos en una situación incómoda, pero daremos todo. Sabemos la presión que tenemos", añadió.

"Lo veo todo como una oportunidad. Lo vamos a afrontar de la mejor manera posible. Siendo positivos y con personalidad, no queda otra que intentar que los tres puntos se queden en casa. Son casi unos dieciseisavos en este sentido", apuntó el técnico 'culé', quien afronta el encuentro como una revancha ante los italianos.

Precisamente, el Inter puso entre las cuerdas al Barcelona el pasado miércoles, al ganar por la mínima con polémica arbitral incluida. "Tuvimos una indignación lógica, pero ya está. Hay que pensar en jugar a fútbol y hacerlo mejor. Si mejoramos el juego ya no nos da para hablar de los árbitros", reconoció.

La asignatura pendiente para engancharse a la pugna por la 'Champions' pasa por la efectividad ofensiva. "Es el día del equipo, no solo de Robert [Lewandowski]. Hemos jugado poco con él en los dos últimos partidos", admitió Xavi, por lo que tratarán de estar más cerca del polaco.

"INTENTAREMOS ATACAR TANTO POR DENTRO COMO POR FUERA"

"En Múnich tuvimos muchas ocasiones, ahí fue un tema de efectividad. En Milán fue más difícil con una defensa de cinco. Tenemos que mejorar el juego interior. Al final te indica el sistema del Inter, ellos cerraban dentro y nos dejaban por fuera. Por eso las bandas recibían tanto, intentaremos atacar por los dos lados, tanto por dentro como por fuera", zanjó el técnico del cuadro 'culé'.

Un enfrentamiento en el que no estará disponible Jules Koundé. "En principio mañana no contamos con él, salvo sorpresa. Para el Clásico vamos a ver, creo que puede llegar. Pero dependerá de él. Son partidos que si no estás cien por cien es mejor no estar", dijo.

En frente, el Barça espera un Inter "muy similar" al que ya fue capaz de superarles en San Siro. "Son defensivos, veremos el sistema que utilizamos, tenemos alternativas. Nos tenemos que parecer al Barça de los últimos 20-30 minutos en Milán. Es una final para nosotros. No tenemos margen de error. Con la ayuda de la afición y esperamos que sea una noche mágica", manifestó.

"Iremos al ataque, intentaremos ser valientes. Lo que nos preocupa de alguna manera es atacar mejor. Si doblamos algo será en ataque, no en defensa. La primera parte no entendimos el rol de Raphinha y de Marcos Alonso. Variaremos algo para atacar mejor. Tenemos que ser más agresivos y verticales. Sólo nos valen los tres puntos", destacó.

En este sentido, el aspecto psicológico será vital para no entrar en nervios. "Tenemos que estar tranquilos y tenemos 90 minutos para ganar el partido, no hace falta marcar en el primer minuto, aunque mejor si es así", sentenció.