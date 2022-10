“Se trata de una venganza en mi contra”; responde Adela Micha a Layda Sansores

Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, revelara una supuesta conversación de WhatsApp entre Adela Micha, y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, donde le pide apoyo económico para sostener su medio digital, la periodista respondió a las acusaciones.

A través del canal de YouTube, ‘La Saga’, en el espacio llamado “Me lo dijo Adela”, la conductora pidió espacio de unos minutos para darle respuesta a Sansores, asegurando que la supuesta conversación entre Alejando Moreno y ella estaba truqueada.

Tras la difusión de las conversaciones filtradas por Sansores en el programa, ‘Martes del Jaguar’, aseguró Adela Micha que para defenderse de la gobernadora de Campeche solamente tenía que decir “dos cosas”.

“No voy a abundar en una conversación que evidentemente está truqueada porque esa foto no solo nunca la he tenido en mi perfil de WhatsApp, sino que fue tomada el 6 de abril de 2021... esa foto no estaba en mi perfil en el 2020″, afirmó la periodista de ‘La Saga’.

Layda Sansores tenía fotos íntimas de diputadas del PRI

Adela Micha asegura que lo ocurrido en el ‘Martes del Jaguar’ “se trata de una venganza, una revancha en mi contra por un par de editoriales donde yo te decía que eras una agresora de mujeres y que tu actuar empobrecía tu estado de mujer y como ser humano, por mencionar que había fotos íntimas de diputadas priístas y se me hace muy bajo porque eso es revictimizar a esas mujeres”, mencionó.

Aclaró que lo menos que ha dicho de Alejandro Moreno es que “se ha convertido en el enterrador del PRI y de la Alianza opositora”.

Adela Micha le envía respuesta privada a la gobernadora

“Dices que de pronto me convertí en defensora de las mujeres, bueno te recuerdo que desde hace más de 20 años he sido feminista, defensora de las mujeres; tú has estado en mis programas exponiendo tus ideas, tus proyectos, incluso respondiendo a señalamientos en tu contra y te repito lo que te dije en uno de esos editoriales, no podemos aplastar la dignidad de las mujeres entre nosotras mismas”, afirmó.

Para finalizar su respuesta pública, Adela Micha aseguró que le mandó un mensaje por el chat a la gobernadora, afirmando que Layda Sansores podía publicarlo.

