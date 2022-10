Fútbol/Liga Manuel Pellegrini: "Ahorrarse dos partidos es importante"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Este año es distinto, habrá muchos partidos los miércoles entre enero y junio, y ahorrarse dos partidos no es fundamental, pero sí importante y es lo que tenemos que intentar asegurar aquí en casa", señaló Pellegrini este miércoles en rueda de prensa.

El chileno insistió en lo "importante de asegurar la clasificación", aunque advirtió que este partido ante el conjunto 'giallorosso' no es "decisivo". "Muchos no esperábamos llegar a este momento de la competición con nueve puntos. Buscaremos ganar desde el primer minuto como hacemos en todos los partidos", añadió.

"Espero una Roma con las mismas características que la semana pasada, no creo que vaya a cambiar. Una característica clara de los equipos que dirige Mourinho es que son intensos y complicados al contragolpe. Allí fue un partido parejo, creo que fuimos superiores en la primera parte, sobre todo donde tuvimos ocasiones y jugamos en su campo. Habrá que hacer un partido tan completo si queremos puntuar", detalló el preparador verdiblanco.

Su rival llegará a Sevilla sin el argentino Paulo Dybala, mientras que el Betis no podrá contar con el francés Nabil Fekir. "Para cualquier equipo perder un jugador importante como Dybala o Fekir siempre tiene incidencia, pero la Roma no depende de un jugador, se ha reforzado muy fuerte para hacer cosas importantes y seguro que buscarán un sustituto para tener el nivel de estos partidos", apuntó.

En este sentido, Pellegrini dejó claro que no usarán "como una excusa" la ausencia de su centrocampista, del que no puede dar "una fecha de retorno". "No estará ni para este jueves ni para el domingo", confirmó el entrenador del Betis, que podrá contar finalmente con el brasileño Luiz Henrique que no tiene "ningún problema físico".