Jorge Vilda: "Es un día histórico para el fútbol femenino español"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Creo que es un día histórico para el fútbol femenino español, se ha conseguido ganar por primera vez a Estados Unidos, primera potencia mundial, y el mérito y la enhorabuena, a mis jugadoras. Han sabido sufrir, y es destacable el acierto de cara a puerta, que es llamativo el que hemos tenido hoy", valoró Vilda en la rueda de prensa posterior al choque.

Para Jorge Vilda, "lo que han hecho hoy en el terreno de juego" las jugadoras españolas, "ha sido una demostración de coraje, de valentía y de saber hacer". "Hemos cambiado de esquema, lo han asimilado en dos días, lo han plasmado en el campo perfectamente. Hay jugadoras a las que hemos pedido grandes esfuerzos y lo han entendido a la perfección y los resultados llegan y de manera justa", comentó.

España ganó 2-0 gracias a los goles de Laia Codina y Esther González, y el seleccionador se rindió en rueda de prensa a sus jugadoras, a las que "no se les puede pedir más". "Por mucho que lo hayas entrenado, ellas salen al campo y el ritmo, cómo presionan, no es nada fácil, ellas no tienen el mapa del equipo en la cabeza y no es todo lo rápido que nos gustaría porque no tienen esos automatismos", destacó.

"Después de esos 20 primeros minutos, el equipo ha estado más asentado en el campo, en mejor posición, más confiadas. Estados Unidos tiene una selección muy física, al principio presiona, llegan muy rápidas, luego bajan un poco el ritmo, nosotros nos hemos sobrepuesto, hemos tenido más el balón, eso nos ha dado oxígeno", analizó Vilda.

El seleccionador explicó que su equipo ha presionado "alto" al principio y que en el descanso "se ha variado algo". "Teníamos que estar bien protegidos, ha salido bien, hemos tenido acierto, hemos defendido bien el balón parado con jugadoras que son mucho más bajitas que ellas y hoy ha salido bien todo", profundizó.

El madrileño quiso agradecer "a toda la gente que ha venido hoy a El Sadar en un día importante para el fútbol femenino" donde se batió el récord de asistencia a un partido de la selección. "Seguimos sumando y creciendo, estamos encantados, las jugadoras también. Hoy es día de hablar de presente y futuro próximo", apuntó el técnico.

En El Sadar se dieron cita 11.209 personas, un nuevo récord de asistencia para el combinado nacional. "Estamos encantados, han conseguido batir el récord, que hubiera muchísima gente. Han sido el jugador número 12, nos han ayudado a ganar, han disfrutado, nosotros también hemos disfrutado y cuando se pueda volver", declaró.

A sus jugadoras, tras terminar, Vilda reconoció que se ha centrado en "recordarles que ha sido un día histórico" y en que "todo el mundo" va a recordarlas. "Es historia del fútbol femenino y ahí están los nombres de estas jugadoras como las primeras que han ganado a las número uno del ranking", advirtió.

"NO ES FÁCIL LO QUE HAN HECHO ESTAS JUGADORAS"

"No es nada fácil lo que han hecho estas jugadoras, la valentía de encarar estos dos partidos, el venir, tener presión. Las jugadoras leen, ven, y cuando te tildan de jugadora 'b' o de segundo plato no es plato de buen gusto para ninguno y a mí me parece superinjusto y no tener respeto a 23 futbolistas que llevan toda la vida dejándose el alma por la selección", remarcó Vilda.

El seleccionador nacional afirmó que "jugar en la selección es el mayor privilegio que puedes tener como futbolista". "Y ellas están demostrando que saben lo que es vestir esta camiseta y representar a su país al máximo nivel", agregó.

Por eso, puso en valor lo que este grupo ha demostrado "en nueve días". "Hicimos un gran partido contra Suecia, que acabó en empate con una gran segunda parte, con una selección española muy reconocible, y hoy esa Suecia le ha ganado 3-0 a Francia, para que veamos lo que es el mérito del otro día. Hoy el equipo ha competido realmente bien", señaló.

Sin embargo, no quiere pensar más allá, sino que cree que hay que centrarse en "disfrutar de la victoria" porque "esto no pasa todos los días", además de mostrarse "orgulloso y contento" de que no haya lesionadas durante este parón pese al percance de Irene Guerrero.

De cara al futuro, ahora tendrá que estar muy "pendiente para convocar a las siguientes 23 futbolistas", teniendo muy en cuenta "lo que han hecho" las de esta convocatoria. "Y luego esperar el sorteo que tenemos dentro de 10 ó 15 días, que nos iremos a Nueva Zelanda y sabremos la hoja de ruta para prepararnos de la mejor manera", subrayó.

Para Jorge Vilda, el desempeño de las 23 convocadas para estos dos amistosos ha sido "sobresaliente". "Mi puntuación es sobresaliente por los entrenamientos, los partidos y la cohesión que he visto del grupo. Ahora tengo que estar muy pendiente del rendimiento para intentar ser lo más justo posible", recalcó.

Entre las jugadoras que participaron, destacó la madridista Maite Oroz, jugadora navarra que se sintió en casa. "El que no la conociera todavía hoy ha visto la jugadora que es y la calidad que tiene. Sin ser su mejor cualidad, defensivamente le hemos pedido grandes recorridos, lo ha hecho a la perfección, y ha aportado tanto en ataque como en defensa y luego encima en su casa, un día especial, no solamente ella sino todos no vamos a olvidar el día de hoy", concluyó Vilda.