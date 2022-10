Comercios cerrados y clases suspendidas a una semana de la masacre en San Miguel Totolapan

A siete días de que sujetos armados ejecutaron a 20 personas en el municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero, entre las que figuran el alcalde perredista Conrado Mendoza y su padre, Juan Mendoza, quien también fue edil del municipio entre 2015 y 2018, la demarcación luce un panorama desolado entre las huellas de la violencia; operativos y vigilancia policial; clases suspendidas; intercambio de acusaciones entre grupos criminales y silencio gubernamental.

Tras la muerte de Conrado Mendoza y luego de que se confirmó que el edil suplente, José Alberto Nava Palacios, fue uno de los heridos de los hechos violentos del 5 de octubre, el control del municipio fue delegado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, a la síndica Elena Barragán Urióstegui, quien funge como encargada de despacho del ayuntamiento en lo que Nava Palacios se encuentra en condiciones para asumir funciones.

El gobierno de Guerrero anunció la implementación de operativos en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Tlapehuala, y San Miguel Totolapan; así como el despliegue de 37 policías estatales; 48 elementos de la Secretaría de Marina (Semar); 90 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) comisionados.

Los días posteriores a la masacre se manejaron distintas versiones sobre los posibles responsables, medios locales rápidamente señalaron al grupo criminal de Los Tequileros como los perpetradores de la masacre. El gobierno federal mediante el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, reforzó esta versión el 6 de octubre cuando situó la violencia en la disputa por el territorio entre La Familia Michoacana y Los Tequileros.

Acto seguido, el José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, líder de La Familia Michoacana en la región de Tierra Caliente, difundió un video en el que culpa a Los Tequileros por los hechos, y refiere que el ataque estaba dirigido contra su personas y hacia los Mendoza (Conrado y Juan).

Sin embargo, el 9 de octubre se filtró información de la Mesa Regional de Coordinación para la Construcción de la Paz, tenía conocimiento de que “El Fresa” convocó a la reunión en la que perdieron la vida el edil de San Miguel Totolapan, su padre y 18 personas más. De acuerdo a lo referido en la información filtrada, durante la reunión “El Fresa” y sicarios bajo su mando desarmaron al alcalde y a sus allegados para, posteriormente, ejecutarlos.

Sobre la información, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz del Estado de Guerrero, aseguró que no se habían proporcionado datos y que la instancia a cargo de las pesquisas era la FGE; no obstante, no desmintieron la versión sobre la presunta responsabilidad del “El Fresa”. Por otra parte, hasta este 12 de octubre ni la FGE , ni el gobierno de Guerrero han informado sobre los avances en la investigación que, de momento, se mantienen en secrecía.

Los Tequileros también se deslindaron del ataque

Después del video de “El Fresa”, presuntos integrantes de Los Tequileros grabaron un video en el que califican como cobarde al líder de La Familia Michoacana y se deslindan de la masacre del 5 de octubre.