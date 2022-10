¿Eres amante de los michis? La Expo Vive Gatito 2022 es para ti

No lo olviden! Expo Vive Gatito 2022!!! Con temáticas de los 80!!! Se divertirán muchísimo mientras ayudan a 18 refugios de gatitos. No falten a este magno evento gatuno. Tendremos actos de la obra CATS!

📌Expo Reforma CDMX

📅 16 de Octubre

🕙 10 AM#gatos #vivegatito #Eventos pic.twitter.com/pnle2rZjnc