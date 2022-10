Love Of Lesbian revalida amor con México en un "viaje épico hacia el todo" llenando Auditorio y Metropolitan

La banda catalana Love Of Lesbian LOVE OF LESBIAN (LOVE OF LESBIAN/Europa Press)

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press en plena gira, la voz de la banda, Santi Balmes, ha definido el regreso a México como un "viaje épico hacia el todo" --contraposición de su 'Viaje épico hacia la nada' que da nombre a su último álbum--, y tras una pandemia de encerrona en el país latino, el regreso de la comunión entre el público mexicano y los lesbianos se asemeja "a cuando un niño ha estado aguantando mucho tiempo el tirachinas y al final suelta la goma y sale todo disparado".

"Ha sido como cuando tienes una novia que hace mucho tiempo que no ves... eso ha pasado con el público mejicano", asevera el cantante, que apunta igualmente que el auditorio de sus conciertos está incluso "siendo más fervoroso que otros años". "La gente tiene ganas de abrazarse, de recuperar contacto epidérmico con su amigo con esa canción que les ha marcado".

"AÚN NO HEMOS TOCADO TECHO EN MÉXICO"

Los fans de México se combinan entre "los más fieles, con tatuajes de la banda" y nuevos clientes que no paran de cruzar la puerta de entrada e Love Of Lesbian.

El crecimiento exponencial de admiradores hace que el grupo crea que todavía no ha "tocado techo" al otro lado del charco. "Mira que llenamos auditorios, pero cada vez aumenta más".

Con todo, lo que está ocurriendo en este octubre mexicano es toda una "renovación de votos total" por ambas partes, hasta el punto de que Love Of Lesbian incluso se propone "dar el doble" en cada 'show'. "Aquí a la gente le cuesta dinero sacarse la entrada, y queremos que perciban que lo damos todo".

El 'tour', que ya ha pasado por Guadalajara y Toluca, estaba diseñado para abrir el mundo Love Of Lesbian a todo el país y apuntalar un crecimiento "más equilibrado" más allá de la capital del México.

Eso sí, Ciudad de México ha vuelto a responder a la llamada, y los bolos del Auditorio Nacional de este viernes y del Teatro Metropolitano el próximo día 18 ya han agotado entradas, --por encima de las 10.000--, algo "difícil de conseguir".

En los pases, el grupo blinda un 70% de repertorio fijo, pero abre la mano ante las peticiones de los asistentes. "No podemos atender a todos, si no, seríamos una 'juke box', pero sí que habrá ocasiones especiales y canciones que sacaremos del baúl, incluso colaboraciones", avanza.

Love Of Lesbian pasa por México como México va a pasar por Love Of Lesbian, de forma que Balmes no descarta que impregne de algún modo el espíritu de la banda. "Siempre te llevas algo de inspiración a casa. Lo importante es que esa inspiración pase por nuestro filtro personal y no quede como una imitación de una canción latina y parezca todo impostado", ha señalado.