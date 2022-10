Luis Cepeda critica los cánticos "aberrantes" del Elías Ahuja: "En todos los colegios mayores hay ese punto de machismo"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El cantante Luis Cepeda prosigue su particular "carrera de fondo" y presenta este viernes, 14 de octubre, su tercer disco 'Sempiterno' (Universal). Durante la promoción del álbum, que cuenta con un total de trece canciones, el artista no se ha mordido la lengua y ha calificado de "aberrantes" los recientes gritos machistas de los jóvenes del Colegio Mayor Elías Ahuja (Madrid).

"Es una aberración que se permitan ese tipo de comentarios y cánticos. En todos los colegios mayores hay ese punto de machismo. Está claro que existe una falta de educación en la ESO y Bachiller y se debe incidir en la educación para que eso no ocurra más adelante", ha señalado en una entrevista que ha concedido a Europa Press, en el Parque de El Retiro (Madrid).

Cepeda también ha compartido las críticas realizadas por Alba Reche a la industria musical, al afirmar la artista que "es insultante el evidente blanqueamiento de artistas machistas", y ante lo que Cepeda ha reconocido cierto "favoritismo" para los hombres en el sector pero no comparte el término misoginia, también empleado por la artista.

"Los hombres lo tenemos más fácil para triunfar y no nos tenemos que currar tanto las cosas. Sin embargo, llamarlo misoginia, que es odiar a las mujeres, me parece un punto más de lo que hay. La industria musical no odia a las mujeres", ha manifestado.

El artista, en su nuevo disco que presenta en primicia este viernes en la sala El Sol (Madrid), canta al amor maternal, al desamor y a la política, y ha explicado que esto se debe a las "muchas experiencias" que experimenta en su vida. "Escribo según el momento de mi vida. Un disco es una carrera de fondo, no se hace en un día, hay que vivir muchas experiencias", ha explicado.

'Sempiterno' será el tercer disco en cinco años, tras 'Principios' (2018) y 'Con los pies en el suelo' (2020). Un proceso en el que, tal y como ha asegurado, le ha servido para "madurar" en sonido y letra pero con el que todavía debe encontrar su sitio.

"Es un camino para encontrarme a mi mismo, pero es un camino que tengo que seguir hasta hacerlo. Aunque es cierto que cada vez que encuentro mi sitio, mi música, lo que quiero hacer, mis letras y tengo que ir poco a poco", ha aseverado.

Alguno de los títulos que componen 'Sempiterno' ya se han lanzado, como 'Otro día más, 'Pastillas Rosas' o 'Nené'. "Lanzo estas canciones porque cuando hago música me quema entre las manos", ha subrayado. En el caso de la canción 'Nené', Cepeda abre las puertas de su vida con un viaje en el tiempo, puesto que gira en torno al amor de su madre.

"Se la enseñé (a su madre) nada más hacer la maqueta, sin producción y sin nada y me dijo que ya era hora de dedicarle una canción, lo que hizo que mi padre también quisiese una", ha desvelado entre risas. "LA MÚSICA ES MÚSICA, NO NÚMEROS"

Uno de los aspectos llamativos de 'Sempiterno' es que Cepeda ha decidido no contar con colaboraciones, algo que reconoce que es llamativo, pero de lo que se ha desligado porque "se hacen por interés y por hacer números".

"Vivimos en un mundo en el que a veces las colaboraciones entre artistas se hacen sin conocerse entre ellos. La música debe ser eso, no números", ha zanjado.

Al respecto, no descarta una reedición del nuevo disco, con las colaboraciones de amigos suyos, como Nil Moliner, Dani Fernández o Álvaro de Luna.

El artista suele despertar un gran amor de sus fans, que recaudan dinero por su cumpleaños para donarlo a causas benéficas, pero también es conocido por tener polémicas con sus detractores en sus redes sociales, especialmente en Twitter, aunque ha aclarado que ya no se ofende por ese tipo de situaciones.

"Encajo perfectamente las críticas constructivas pero las destructivas no las entiendo, aunque después de cinco años ya me dan igual. Bloqueo y a seguir", ha señalado.

Por último, el artista ha confesado que uno de los retos profesionales que le quedan por cumplir es viajar a Latinoamérica para cantar allí. "Irme para allá sería ideal. Antes de la pandemia, tenía dos conciertos en Argentina, en los que además hice 'sold out', pero llega el coronavirus y no se pudieron celebrar", ha lamentado.