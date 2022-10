Petro asegura que hay "enemigos internos" que "no permiten los cambios" pese a que lo quiera el presidente

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios a pesar de que el presidente quiere", ha dicho Petro, de acuerdo con una grabación de la que se han hecho eco medios colombianos.

"Proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras, y entonces entre la discusión pasan dos meses, cuatro meses, ocho meses y se nos fue el tiempo", ha dicho Petro en lo que podría ser una alusión a Ocampo, quien días atrás cuestionó el uso de títulos de deuda pública para financiar la compra de tres millones de hectáreas para entregárselas a los campesinos.

Ocampo explicó que "no está autorizado" el pago de dichas hectáreas a través de los títulos de deuda pública, que es una de las mayores fuentes de financiación del Estado colombiano. "No sé si el presidente dijo eso o no, pero en todo caso tenemos claro que desde el Ministerio de Hacienda no se puede hacer", zanjó.

Hace uno días el Gobierno de Colombia anunció un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) para la compra de tres millones de hectáreas de tierras fértiles para ser entregadas a los campesinos, como parte de la reforma agraria que quiere impulsar el nuevo Ejecutivo de Petro.