Portaltic.-IFS cierra su evento anual IFS Unleashed compartiendo las novedades de su solución IFS Cloud

MADRID, 13 (Portaltic/EP)

Tras tres años de parón por la pandemia, IFS ha retomado uno de sus eventos presenciales más populares, que sirve además para dar voz a algunas de las empresas que han realizado su proceso de transformación digital de la mano de IFS. Rolls-Royce, Jotun, Tetra Pak o Aston Martin son algunas de las compañías que han subido al escenario principal para contar su historia de éxito de la mano de la tecnológica.

Todas estas compañías han conocido de primera mano las novedades que llegan a IFS Cloud con el lanzamiento de otoño de 2022, el segundo del ciclo de lanzamientos bianuales de IFS. "A través de nuestra solución IFS Cloud ofrecemos un software que puede ser flexible y evolucionar para satisfacer las crecientes necesidades de nuestros clientes, tanto hoy como en el futuro. Este lanzamiento es la última prueba de lo que podemos ofrecer a la empresa global moderna", ha señalado Christian Pedersen, director de Producto de IFS.

A medida que las empresas se enfrentan a presiones para reducir la complejidad y operar de una manera más coherente en todo su negocio, necesitan capacidades que les ayuden a ser más eficientes, dando un servicio más rápido a los clientes o reduciendo el tiempo de inactividad, entre otras tareas. Por ello, las novedades de IFS buscan cumplir ese cometido en todos los sectores en los que la empresa trabaja: industria; energía; telecomunicaciones; aeroespacial y defensa; manufactura; y construcción e ingeniería.

DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO AL CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL

En concreto, la actualización de la plataforma ofrece un mayor control a las empresas a la hora de gestionar las limitaciones de ausencias en su compañía, de manera que se adapten a los requisitos de cada país o convenio colectivo y proporcionando a los equipos de Recursos Humanos una visión completa del absentismo en su empresa y en su entorno.

Las mejoras llegan también al vertical de finanzas, permitiendo gestionar y visualizar las operaciones en múltiples tipos de moneda. Con esto buscan mejorar la productividad en las operaciones de cambio de divisas con la capacidad de importar tipos de cambio automáticamente para ahorrar tiempo en este tipo de tareas, muy habituales en las compañías multinacionales.

Aunque la mayoría de las mejoras de IFS Cloud llegan a la gestión de activos empresariales y a la gestión de servicios. En este sentido, IFS trabaja -entre otras cosas- en la reducción del riesgo de retrasos en la entrega de piezas en el inicio de nuevos contratos, permitiendo a los responsables de área aprovisionarse sin problemas; así como en facilitar el desplazamiento de tareas laborales y de los empleados disponibles para prestar un servicio entre diferentes empresas y filiales.

Otra de los objetivos de esta actualización es ayudar a las empresas a "extraer valor de los datos", poniendo el foco en las capacidades de Inteligencia Artificial y en la automatización, con el cometido de predecir las necesidades de la empresa y adelantarse a cualquier problema que pueda ocurrir, tal y como han detallado los expertos de la compañía en un encuentro con los medios de comunicación, en el marco de IFS Unleashed, que he servido para mostrar en directo las demostraciones de estas nuevas funcionalidades.

"A medida que las empresas crecen y se ramifican en nuevos mercados internacionales, se enfrentan a una serie de nuevos retos en torno a la regulación, las prácticas de mercado y los enfoques operativos. Nuestro lanzamiento de octubre de IFS Cloud proporciona a las empresas las capacidades que necesitan para navegar por estos desafíos y prosperar en el escenario global", ha añadido Pedersen.

MICHAEL PHELPS, INVITADO ESTRELLA

El invitado estrella de esta edición del IFS Unleashed ha sido el ex nadador estadounidense Michael Phelps, el deportista olímpico más condecorado en todos los tiempos, con 28 medallas -23 de ellas de oro-, que ha compartido con los asistentes su historia, haciendo especial hincapié en la importancia de la salud mental, tanto en el deporte como en el resto de aspectos de la vida, a lo que ahora dedica todos sus esfuerzos a través de su fundación.

"Durante mucho tiempo me he visto a mí mismo como un nadador y no como un ser humano", ha dicho Phelps, que ve en la soledad -por la que él también pasó- uno de los detonadores de los problemas de depresión, algo que la pandemia ha potenciado. Por ello, insiste en lo importante que es para él ver lo que se puede conseguir, sobre todo con los niños, con el trabajo que hacen con su fundación. "Eso es mejor que ganar cualquier medalla de oro", ha sentenciado.

Por último, este evento ha servido para reconocer la "dedicación continua" de los 'partners' al programa de socios de IFS. "El objetivo de los premios 'Partner of the Year' es elogiar a nuestros socios por su compromiso con la excelencia dentro del ecosistema global de socios de IFS. Lo que hemos visto entre todas las candidaturas es un espíritu de resiliencia y determinación para tener éxito a pesar de los desafíos de estos momentos", ha concluido Merlin Knott, Global Head, Partner and Channels en IFS.