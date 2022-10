Publican una canción inédita de Queen con la voz de Freddie Mercury

MADRID, 13 (DPA/EP)

La banda de rock británica Queen ha lanzado una canción con la voz de su cantante Freddie Mercury, fallecido en 1991, por primera vez en ocho años. 'Face It Alone' se grabó en 1988 y originalmente tenía la intención de aparecer en el álbum 'The Miracle', pero nunca llegó a publicarse.

Ahora la canción ha sido redescubierta y está lista para ser lanzada como sencillo. Se iba a reproducir públicamente por primera vez este jueves en la radio BBC 2, aunque la canción fue filtrada previamente en una radio francesa.

La banda británica ya había lanzado varias canciones de Mercury previamente desconocidas en su álbum de 2014 'Forever'. "Es genial escucharnos a los cuatro después de todos estos años", ha señalado el guitarrista de Queen, Brian May, sobre la canción redescubierta.

Mientras, el baterista Roger Taylor ha descrito la pieza como una "pequeña joya" que casi fue olvidada.