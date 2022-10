Querol, Premio Nacional de Restauración, cree que debe pasar "mucho tiempo" para rehabilitar el Valle de los Caídos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"El Valle de los Caídos es un tema muy difícil por su significado social. Creo que debería pasar mucho tiempo para que eso se pierda y así poder plantear qué hacer con ello", ha declarado en una entrevista concedida a Europa Press. La restauradora ha sugerido, en tono de broma, que en el futuro se puede realizar un parque de atracciones.

En cuanto al galardón, ha reconocido que cuando ha sonado el teléfono para transmitirle la buena noticia no las tenía todas consigo. "Estaba esperando la llamada pero no estaba convencida de que fuera positiva. No tenía muchas esperanzas porque era la tercera vez que me presentaban. No quería saber nada", ha afirmado, aunque finalmente el director general de Bellas Artes, Isaac Sastre, ha sido el encargado de anunciarle el Premio, dotado con 30.000 euros. "Estoy pensando en destinarlo en un coche híbrido", ha afirmado.

ESTADO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

En relación con el Patrimonio Histórico Nacional, Querol ha comentado que la "cosa es bastante variada", ya que "hay algunas que dedican más esfuerzos y dinero" aunque ha defendido que las competencias deben ser de las comunidades autónomas.

"Es un sistema que ha permitido devolver muchas obras expoliadas porque las administraciones están más cerca de las situaciones. Además, ahora se han multiplicado los puestos de trabajo, lo que es muy ventajoso para los profesionales", ha señalado.

10 AÑOS DE LA POLÉMICA DEL 'ECCE HOMO' DE BORJA

Por otro lado, cuando se cumplen diez años de la polémica restauración del 'Ecce Homo' de Borja (Zaragoza), la restaurado ha sentenciado que "no era importante" y ha criticado el trato e importancia que la sociedad le dio.

"Me pareció una tontería el vuelo que cogió esta noticia. Desgraciadamente, esto ocurre mucho y desde hace muchos años porque muchos curas de pueblo han restaurado muchas obras", ha valorado.

MÉRITOS DEL JURADO

El jurado ha destacado a María de los Ángeles Querol Fernández "por su papel relevante en la inclusión de la gestión del Patrimonio Cultural como materia en la formación reglada de las universidades españolas, por sentar las bases para conseguir el reconocimiento social de la arqueología como actividad profesional frente al intrusismo y su defensa de la gestión del Patrimonio Cultural como instrumento para la conservación y restauración de los bienes culturales".

Al respecto, la ganadora del Premio Nacional ha reafirmado estos méritos y ha recordado que gran parte de su vida la ha dedicado a cambiar la política universitaria, y ha logrado que la formación en Arqueología se ofrezca en varias universidades.

Entre los numerosos proyectos de investigación en los que ha participado, Cultura destaca 'La dimensión arqueológica en ciudades Patrimonio Mundial: avances para la gestión patrimonial en Alcalá de Henares, Puebla y La Habana' (2014-2016).

Sus principales líneas de investigación han sido los orígenes humanos, la arqueología feminista y la gestión de patrimonio arqueológico, sobre los que ha publicado numerosos libros como 'Adán y Darwin' o 'La mujer en 'El Origen del Hombre' y manuales universitarios.

En diciembre de 2019, el Consejo de Ministros la distinguió con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida por el Ministerio de Cultura y Deporte en reconocimiento a su gran trayectoria profesional en el mundo del Patrimonio Cultural.

María de los Ángeles Querol, nacida en Badajoz en 1948, es catedrática de Prehistoria en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.

Ha desempeñado los cargos de subdirectora general de arqueología del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICRBC) del Ministerio de Cultura (1985-1988) y presidenta de la Asociación Profesional de Arqueólogos/as de España (1984- 1990) y la Comisión Andaluza de Arqueología (1997-2000).