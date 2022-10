Rubén de la Red: "En un Clásico da igual el partido que hayas tenido tres días antes"

ALCOBENDAS (MADRID), 13 (EUROPA PRESS)

El exjugador del Real Madrid Rubén de la Red analizó este jueves el Clásico del próximo domingo (16.15 horas), un duelo en el que "da igual el partido que hayas tenido tres días antes", en referencia al empate en Champions del FC Barcelona, y para el que ambos conjuntos parten del "50/50" de opciones de ganar.

"Un Clásico es un Clásico, da igual el partido que hayas tenido tres días antes. Tu cabeza reinicia y sabes que lo que tienes enfrente es el partido más importante. Las dinámicas son diferentes, pero puede pasar cualquier cosa", afirmó De la Red durante el Desafío Nacex Madrid-Barça de pádel.

El que fuera centrocampista del conjunto merengue y campeón de Europa con España en 2008 insistió en que en los duelos entre Real Madrid y FC Barcelona no hay favoritos ni "peldaños", ya que los dos equipos "parten de un 50/50, y así se ha visto en la historia". "Puede influir con el paso de los minutos y en función de resultado, pero antes de empezar el partido está todo igualado", comentó respecto a la racha más favorable del equipo de Carlo Ancelotti.

De la Red analizó el empate (3-3) del Barça ante el Inter de este miércoles, con "errores provocados por las circunstancias", que complica el pase a los octavos de la Champions para los de Xavi Hernández. Sin embargo, no apoyó los pitos desde la grada del Spotify Camp Nou a jugadores como Gerard Piqué o Eric García. "Todos los pitos son injustos, porque tú lo haces lo mejor posible, pero es la forma de expresarse de los aficionados. Mientras sean pitos y no insultos, se puede llevar. Hay muchos partidos malos en una carrera futbolística", profundizó.

"En el Real Madrid se piensa primero en el club, en que nos vaya bien, no estamos tan pendientes de los demás equipos. Nunca he estado pendiente de que el Barça pierda, sino todo lo contrario, que nosotros ganemos y cumplir el objetivo", apuntó sobre la mentalidad del conjunto merengue.

De la Red ve "normal" que se haya "cortado" la "dinámica tan buena" de Karim Benzema, tras su lesión. "Pero es importante y no tiene por qué tener problemas para estar al nivel de siempre. Si vuelves de una lesión al mismo nivel, es extraordinario. Lo normal es que te cueste, a nivel mental también te cuesta arrancar", reflexionó, destacando el "temperamento" de un Vinicius, que "se viene arriba" con las provocaciones, "como Cristiano Ronaldo". "No pierde energía, es estar metido en el partido", añadió.

ALFONSO PÉREZ: "ESTE CLÁSICO NO ES DETERMINANTE PARA EL TÍTULO"

Por su parte, Alfonso Pérez, exfutbolista de ambos equipos, afirmó que el Clásico es "un partido muy bonito y especial", condicionado en esta ocasión por el "palo" que sufrió el Barça en Champions. "Anímicamente, no es una buena noticia para el Barcelona. Pero a un equipo como el Barça hay que tenerlo muy en cuenta. Además, la rabia y las ganas que tendrán... Hay que tener mucho cuidado con ellos. Para un vestuario es duro, pero un jugador del Barcelona elegiría el Clásico para desquitarse de esa mala sensación", advirtió.

"Es un escenario y un rival muy apetecibles para ellos para salir de esa racha y enfrente estará un Real Madrid que irá a por todas. El partido no es muy determinante para el campeonato, pero son partidos que a todos les gusta ganar. Los dos equipos se tendrán ganas porque siempre quieres ganar al máximo rival. Decir un resultado es muy complicado, no hay un claro favorito, puede pasar de todo", agregó.

Además, analizó el nivel al que llegan Benzema y Lewandowski, "dos grandísimos jugadores". "Lewandowski es uno de los mejores delanteros del mundo y Benzema es un jugador muy importante para el Real Madrid, no sólo por los goles, también por su presencia y lo que genera. Viene de una lesión, pero nadie duda de la calidad de Benzema. Estoy convencido de que se puede desquitar este domingo", expresó.

SANTILLANA: "EL REAL MADRID TIENE MUCHAS POSIBILIDADES DE GANAR"

Una opinión que comparte Carlos Alonso González 'Santillana', que sostuvo que "es una delicia ver" a los dos '9'. "Benzema es más completo técnicamente, aporta más al equipo. Lewandowski es un ratón de área, un goleador, pero Benzema es distinto, no necesita hacer goles para jugar un buen partido", subrayó.

La leyenda del equipo blanco recalcó que en un Clásico "no sirven" las dinámicas en las que llegue cada equipo. "Psicológicamente los dos equipos estarán muy preparados, emocionalmente creo que el Real Madrid tiene muchas posibilidades de ganar", deseó.

"No siempre se está al mismo nivel, el Real Madrid empezó a un nivel muy alto, que en los últimos dos-tres partidos no lo haya estado no es significativo, estará arriba de todo en todas las competiciones", avanzó el cántabro.

Además, abordó la situación del Barça, que "necesita confirmar cómo quiere jugar". "No porque fiches a grandes jugadores al final tienes un gran equipo. Lo hará porque tiene buenísimos jugadores, con jugadores jóvenes. Hay que darle un poquito de tiempo", instó.

Finalmente, el exdelantero confesó que Kylian Mbappé es "puro espectáculo y verle jugar en el Bernabéu sería una delicia". "Pero un jugador no es imprescindible, lo importante es tener un bloque y con él puede tener problemas para configurar un equipo. Si en el primer partido hace tres goles, la gente se olvidaría, pero la gente del Real Madrid no suele perdonar estas cosas", concluyó.