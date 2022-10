Almirón: "Me siento más fuerte que la primera vez"

ELCHE (ALICANTE), 14 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Elche CF, Jorge Almirón, afirmó que se siente "más fuerte" que en su anterior etapa en el conjunto blanquiverde en la que acabó destituido, y que confía en la calidad de la plantilla para lograr la permanencia en LaLiga Santander a pesar del mal arranque del curso 2022-23 en el que aún no conoce el triunfo.

"Los entrenadores estamos hechos de no tener buenos momentos y eso te afianza. Los que mantienen el éxito continuo son pocos. Los momentos malos te hacen crecer, y me siento más fuerte que la primera vez que vine aquí. El equipo va a correr y tener un espíritu combativo, va a tener identidad", afirmó en su presentación oficial en el Martínez Valero.

Jorge Almirón dijo que ha seguido al Elche en estas temporadas y que conoce a muchos de los jugadores de la actual plantilla. "Cuando vine había cierta resistencia, estábamos viviendo otra situación en pandemia y muchos jugadores tenían casi nula experiencia en Primera. Boyé y Tete hoy son una realidad diferente. Entiendo que la gente tenga resistencia por los 16 partidos que no ganamos", recordó.

Almirón dijo que el entrenador "necesita líderes en la cancha y en el vestuario", y que el Elche los tiene. "Han de dar la mejor versión de sí mismos. Espero que saquemos un buen resultado desde este sábado, la confianza está y yo soy otro. Entonces, teníamos a catorce que venían de Segunda y once refuerzos en la quinta jornada", explicó.

El momento del Elche "tampoco es el mejor" y reconoció que, cuando hay un cambio en el banquillo, la afición espera un "nombre rutilante". "La gente puede tener dudas, pero espero que el equipo revierta esa sensación. Lo importante es que vuelva a competir, que no sea vulnerable, que no reciba goles. Poder volver a competir es mi primer gran objetivo, reconstruir el equipo en base a la confianza. Hay calidad", señaló.

A su juicio, los jugadores "son lo más importante" y éstos se pueden adaptarse a cualquier entrenador. "Tienen más experiencia que los que conocí. Los que han llegado tienen cierta jerarquía. El equipo ha recibido muchos goles en pocos partidos. Viene el Valencia, y el equipo lo necesita ahora. Fue una sorpresa por el momento. Había que tomar decisiones rápidas. En ningún momento dudé", desglosó.

Admitió que "no esperaba" la llamada de Bragarnik para regresar al banquillo ilicitano porque no salió "en buenos términos". "En dos días tuvimos que decidir y estoy muy contento. El Valencia es un equipo difícil, pero me siento un privilegiado. En Primera son todos muy complejos y el Valencia tiene jugadores jóvenes, rápidos, directos y el entrenador en poco tiempo les ha dado virtudes", comentó sobre su rival de este sábado.

"EQUIPO TIENE QUE SER SÓLIDO"

A su juicio, la calidad técnica de los jugadores es buena, y destacó al jugador cedido por el Barça Álex Collado. "Arrancó muy bien y se fue quedando. Es uno de los jugadores que me gusta. El equipo tiene que ser sólido y fuerte, competitivo. Voy a enfocarme en la parte emocional", comentó.

Con las bajas del lesionado Fidel y del sancionado Lucas Boyé para Mestalla, Almirón confía en recuperar la mejor versión de Pastore. "Es un jugador de mucha jerarquía. El equipo lo tiene que acompañar. El hecho de hacerlo correr es limitarle sus virtudes. Necesitamos que todos dejen todo. Si jugamos al pelotazo y le hacemos correr para atrás le hago daño a él y al equipo", argumentó.

Por su parte, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, dijo que Almirón se "fue muy dolido" en su anterior etapa porque, después de un buen arranque, las "cosas no salían". "La vida, a veces, te da una segunda oportunidad y ésta le ha llegado. Viene con ánimos renovados y nunca dejó de estar aquí a pesar de que se marchó. Viene con mucha ilusión y creo que con una plantilla mucho mejor de la que tuvo en su primera etapa. Le deseo suerte y que los resultados lleguen más pronto que tarde", confió.