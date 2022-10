Extitular de Consar responde a AMLO sobre plan de Afores

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asegurara que se realizará una revisión especial a dos años de la reforma para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), tras varios meses de pérdidas, Abraham Everardo Vela, extitular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) aseguró que estas son terribles declaraciones.

Tras una publicación del Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, en su cuenta de Twitter, donde confirmaba que AMLO informaría que evaluará el sistema de ahorro de los trabajadores, Everardo Vela, respondió que “en primer término, llama la atención que se destaquen los beneficios de una pésima reforma al SAR y la Ley del IMSS. Era un primer paso en la dirección correcta, pero se desaprovecharon cambios sustantivos propuestos por el entonces titula de SHCP y la Consar”.

Everardo Vela aseguró que su salida de la Consar, “obedeció a solicitud expresa” del presidente López Obrador, y dijo sentirse agradecido por ello, pues expresó que en repetidas ocasiones durante su gestión, se opuso públicamente a las iniciativas para desaparecer las Afores y crear una “Afore única gubernamental administrada por un burócrata”.

Terribles las declaraciones de @lopezobrador_



Abro hilo 🧵 1/N https://t.co/mjqEJDAkum — Abraham E. Vela Dib 🇺🇦 (@AbrahamVelaDib) October 14, 2022

“También señalé públicamente que los ahorros de los trabajadores no debían ser invertidos en proyectos públicos (o privados) de dudosa rentabilidad, como el Tren Maya, Dos Bocas o Santa Lucía”, afirmo el extitular de la 4T, “me opuse a que invirtiera en instrumentos de deuda de la banca de desarrollo que no tuvieran garantía del Gobierno Federal”.

Fracaso rotundo en la Consar

Abraham Everardo insistió en que se opuso también a la “metodología para el tope de comisiones propuesta en la Exposición de Motivos de la reforma” y declaró que “hoy vemos las consecuencias en las pérdidas de las Afores. Curiosamente, solo el ISSSTE, no tiene pérdidas”, según el extitular han desaparecido 45 mil empleados y no existen promotores.

Manifestación afores Desde 2016, integrantes del Movimiento de Jubilados Pensionados “15 Agosto”, realizaron un mitin afuera de las instalaciones Afore Siglo XXI pidiendo que les sea devuelto el dinero de sus ahorros. Foto: Agencia Enfoque

“Las acciones que prometió la nueva administración de Consar para promover el ahorro voluntario han sido un fracaso rotundo”, porque “la razón principal fue que se proponía la desaparición de sus AFPs (Afores) para ser reemplazadas por un administrador único y dejar que los ahorradores decidieran en dónde invertir sus ahorros”, asegurando que “conviene considerar por qué la 4T quiere hacer modificaciones al sistema de ahorro”.

Se terminaron los recursos

Garantizó que se terminó el presupuesto para pagar los recursos que se requieren en los programas sociales como las pensiones para los adultos mayores, programas clientelares, sector salud, educación y seguridad; ya que “se agotaron los recursos por 700,000,000,000 de pesos en los fideicomisos”.

El extitular se sorprendió de que la Consar saliera a anunciar “enormes minusvalías de septiembre y las acumuladas en el año”, debido a que esto “puede ser el argumento para decir que ‘las Afores no sirven’; estas minusvalías no son pérdidas”, aseguró.

Dinero en efectivo (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

“Son reflejo de la escasa inversión privada y del alza en las tasas de interés de la deuda pública. Se van a revertir cuando se controle la inflación, a menos que, como muchos han advertido, tengamos una crisis fiscal en 2023 o 2024″, declaró Everardo Vela.

Para terminar con su respuesta en Twitter, manifestó que para poder resolver la crisis fiscal, se debe buscar contenerla y no evitarla con los recursos en las Afores, ya que actualmente “la quinta parte de la deuda pública (10% del PIB) está en manos de las Afore, es decir los trabajadores”.

