Fernando Morientes: "El estado anímico es muy importante para jugar partidos determinantes"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"El estado anímico es muy importante para jugar partidos determinantes. Y cuando uno 'pincha' en un partido importante en Champions, puede afectar, pero son jugadores acostumbrados a estos momentos, a salir de situaciones negativas. No creo que afecte especialmente a los jugadores del Barça", señaló el exdelantero durante el evento La Barra de los Encuentros organizado por Mahou.

Sin embargo, Morientes insistió en que el partido será "muy equilibrado", por el inicio de ambos conjuntos en el campeonato liguero y "la calidad que habrá en el campo". Aunque el Real Madrid tendrá "algo a favor" al jugar en casa. "Pero viendo partidos anteriores habrá que esperar", puntualizó.

"El Real Madrid siempre tiene necesidad de ganar El Clásico, pero no hay favorito. Son 22 'jugadorazos' y estamos contentos de poder disfrutar del partido", añadió Morientes sobre el partido.

Así, destacó la evolución del conjunto azulgrana respecto al curso pasado, partiendo "de un equipo poco competitivo". "Ha hecho un esfuerzo tremendo para traer grandes jugadores. Ha dado sus frutos, están primeros, pero en Champions han pinchado", analizó, antes de recalcar el momento de forma de Robert Lewandowski y su rápida adaptación.

"Cuando tienes la calidad de Lewandowski y haces un par de goles, la adaptación se terminó, es lo mejor que le puede pasar a un goleador, parece que lleva cuatro o cinco años jugando en nuestra Liga", afirmó.

El que fuera delantero del actual campeón de Europa abordó el estado de forma de Karim Benzema, que tras su lesión encadena cinco partidos sin marcar. "Lleva un tiempo lesionado, hay un proceso de mejora, y el problema más importante de Benzema es que nos tiene acostumbrados a cosas tan espectaculares el año pasado que cuando no llega a ese nivel parece que ha bajado mucho el nivel. Sigue siendo capital para el Real Madrid", valoró.

Además, Morientes no se mostró partidario de incluir en el equipo titular del partido de este domingo (16.15 horas) a Thibaut Courtois, recuperándose de una ciatalgia. "Las infiltraciones en la espalda... A mí no me dejan tranquilo. Tratándose en de un puesto tan determinante como el de portero, yo no me la jugaría si no estuviera al 90 por ciento, por lo menos", manifestó.

"Veo complicado que juegue Rüdiger, los cortes están ahí. Si algo tiene es su juego aéreo, su contundencia, estará limitado. El Real Madrid se ha reforzado bien para estos momentos. Si está al 80 por ciento por la lesión no habría ningún problema porque otros jueguen", agregó sobre el central alemán, que apunta a baja tras el golpe recibido en el partido de Champions de este martes.

Finalmente, admitió que habría "fichado a Haaland, Mbappé, a todos", aunque no vería "normal" que el Real Madrid acometiera la incorporación del delantero francés, "después de todo lo que se ha vivido con el culebrón Mbappé". "El fútbol da muchas vueltas, seguirá siendo un pedazo de jugador y no puedes decir que no, pero a día de hoy no. El Real Madrid tiene un equipo competitivo, hizo sus deberes", zanjó.