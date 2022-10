(Previa) El Liverpool quiere levantar cabeza ante un City al acecho del Arsenal

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Los dominadores de las últimas cinco Premier se cruzan en Anfield, donde el equipo de Jurgen Klopp, irregular en su estreno, ha dicho prácticamente adiós a su lucha por el título en pleno mes de octubre. Sus dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas en la competición doméstica les aleja de los claros favoritos -hasta la fecha- Arsenal y Manchester City, que les superan con 14 y 13 puntos respectivamente.

Ahora sólo vale ganar para no ceder terreno en el 'Big Six', donde una derrota más les acercaría a la lucha por la permanencia en vez de la pugna por Europa. Y lo harán después de golear (1-7) al Rangers en la Liga de Campones; y sin el extremo colombiano Luis Díaz, con una lesión de rodilla que probablemente no le permita acudir al Mundial de Catar.

Por contra, el Manchester City sigue viento en popa por el liderato. Una lucha en la que los de Guardiola no cesan en su reiterado intento jornada tras jornada, con goleadas incluídas desde septiembre. Los 'citizens' ya han acariciado el primer puesto de la tabla, comandados por Erling Haaland, que sumó su decimoquinto gol en la Premier en la victoria (4-0) ante el Southampton.

La máquina continúa en pleno funcionamiento y tratará de seguir con su efectividad ante su máximo rival en los últimos años. Un duelo crucial que afrontarán sabiendo ya el resultado de los de Mikel Arteta, que se enfrentarán al Leeds Uniteds horas antes.

Precisamente, el Arsenal superó en la última jornada al Liverpool (3-2) para seguir fuerte y reafirmarse como el equipo más regular en lo que va de campaña. Para mantener su merecido cartel de favoritos, deberán superar a un equipo que quiere seguir alejándose del descenso.

Por su parte, Manchester United y Newcastle también acaparan las miradas en la lucha por los puestos 'Champions'. Un partido en el que Cristiano Ronaldo llegará aliviado al volver a ver puerta, después de ser el héroe el pasado domingo frente al Everton, que se enfrentará ante el tercer clasificado Tottenham.

En el caso del Chelsea de Graham Potter, que suman tres victorias consecutivas, viajarán a Villa Park con el objetivo de seguir escalando puestos ante un Aston Villa de capa caída, decimosexto con tan sólo dos triunfos que dejan tocado a los de Steven Gerrard.

En la zona intermedia de la tabla, el Brentford abrirá la jornada este viernes contra un Brighton que quiere dar la sorpresa y meterse de nuevo en Europa, aunque su derrota (0-1) ante el Tottenham frenó sus expectativas.

Con el mismo objetivo están Bournemouth y Fulham, que pugnarán por seguir en el 'Top 10'. A diferencia del Wolverhampyon y Nottingham Forest, ambos en descenso y rivales esta jornada. También, el colista Leicester City intentará hacer lo propio ante el Crystal Palace, de nuevo en la senda de la victoria al superar al Leeds en su segundo triunfo esta temporada.

--HORARIO DE LA JORNADA 10 DE LA PREMIER LEAGUE.

Viernes 14 de octubre.

-Brentford - Brighton 21.00.

Sábado 15.

-Leicester - Crystal Palace 13.30.

-Fulham - Bournemouth 16.00.

-Wolverhampton - Nottingham Forest 16.00.

-Tottenham - Everton 18.30.

Domingo 16.

-Aston Villa - Chelsea 15.00.

-Leeds United - Arsenal 15.00.

-Manchester United - Newcastle 15.00.

-Southampton - West Ham 15.00.

-Liverpool - Manchester City 17.30.