R.Unido.- Truss corrige su plan fiscal y recupera la subida de Sociedades planteada por el Gobierno anterior

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ha corregido este viernes el plan fiscal presentado en septiembre, admitiendo que el conocido como "mini presupuesto" iba "más lejos" y "más rápido" de lo que esperaban los mercados, dentro de un contexto que ha calificado de "difícil" y que ha conllevado también el cese del responsable de Finanzas, Kwasi Kwarteng.

Truss ha apartado a Kwarteng, "un gran amigo" con el que compartía su "visión" política, para contrarrestar la polémica que generó un plan de recortes fiscales por valor de 45.000 millones de libras (51.780 millones de euros), que no convencía ni al entorno financiero ni al político y que, en términos de divisas, llegó a poner a la libra esterlina contra las cuerdas.

Truss, que ya se vio obligada a retirar en cuestión de días la propuesta para rebajar del 45% al 40% el impuesto sobre la renta para las grandes fortunas, ha anunciado en una comparecencia ante los medios este viernes, que mantendrá el aumento del impuesto de sociedades --del 19% al 25%--, tal y como había acordado el anterior Gobierno, encabezado por Boris Johnson.

"La gente de este país quiere estabilidad", dijo la primera ministra británica, reconociendo que "partes del mini presupuesto llegaron más lejos y más rápido de lo que esperaban los mercados", por lo que ha decidido "mantener el aumento en el impuesto de sociedades que estaba previsto por el Gobierno anterior", lo que recaudará 18.000 millones de libras esterlinas al año (20.712 millones de euros).

En su comparecencia, a pesar del golpe a la credibilidad de su Gobierno que puede representar el fiasco del 'mini presupuesto', Truss ha defendido la "disciplina fiscal" y la necesidad de avanzar en materia de reducción de impuestos al tiempo que se trata de consolidar un "alto" crecimiento. "Estoy completamente decidida a avanzar en lo que prometí", ha dicho, durante una rueda de prensa en la que ha recordado que ya se presentó con estas promesas bajo el brazo a las primarias 'tories'.

En este sentido, ha subrayado que su prioridad es asegurarse de brindar la estabilidad económica que el Reino Unido necesita. "Tengo que actuar en el interés nacional", ha afirmado.

"Quiero ser sincera, esto es difícil. Pero superaremos esta tormenta y lograremos el crecimiento fuerte y sostenido que pueda transformar la prosperidad de nuestro país para las próximas generaciones", ha declarado.

De este modo, Truss ha asegurado que el nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, que reemplaza al cesado Kwarteng al frente del Tesoro británico, comparte el mismo deseo de una economía de alto crecimiento y bajos impuestos, aunque ha admitido que los actuales problemas de los mercados "muestran que debemos cumplir la misión de una manera diferente".

"Estoy absolutamente decidida a cumplir con lo que prometí: lograr un Reino Unido más próspero y de mayor crecimiento que nos ayude a superar la tormenta que enfrentamos", ha reiterado, recordando que su Gobierno ya ha cumplido la promesa respecto del precio de la energía, aliviando las facturas de los ciudadanos de cara al invierno.

Asimismo, ha reiterado su intención de controlar el tamaño del sector público para asegurar su eficiencia y que el dinero de los contribuyentes está bien gastado. "Le debemos a la próxima generación una mejora de nuestra economía con mejores empleos y servicios públicos", ha apostillado.

CESE DEL MINISTRO DE FINANZAS

Con anterioridad a su comparecencia ante los medios este viernes, la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ha cesado al ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, considerado el artífice del polémico plan de reforma fiscal que habían puesto en duda los mercados e incluso miembros del Partido Conservador.

Kwarteng es el segundo titular de Finanzas que menos tiempo ha estado en el cargo, ya que asumió el puesto el 7 de septiembre, tras la llegada de Truss a Downing Street. Ha sido cesado tras interrumpir un viaje a Estados Unidos y apenas unas horas después de aterrizar en Reino Unido, donde ya estaban las espadas en alto.

"Querida primera ministra. Me has pedido que me aparte como ministro de Finanzas. He aceptado", comienza una carta difundida por el propio Kwarteng y en la que alega que "el contexto económico ha cambiado rápidamente" desde que presentó su programa presupuestario el 23 de septiembre. Afirma que, cuando asumió el cargo, ya era consciente de que Reino Unido encaraba una situación "increíblemente difícil".

El Ejecutivo puso sobre la mesa recortes fiscales por valor de 45.000 millones de libras que no han convencido ni al entorno financiero ni al político y que, en términos de divisas, ha puesto a la libra contra las cuerdas. Truss ya se vio obligada a retirar en cuestión de días la propuesta para rebajar del 45% al 40% el impuesto sobre la renta para las grandes fortunas.

El ministro saliente sigue considerando "crucial" este plan y mantiene que Truss tiene la visión económica "correcta", en la medida en que "durante demasiado tiempo este país ha estado marcado por tasas bajas de crecimiento y altos impuestos". Asimismo, apela a la "disciplina fiscal", en una misiva en la que promete seguir apoyando la labor del Gobierno ya como diputado raso.

Le sustituirá el diputado Jeremy Hunt, rival político del ex primer ministro Boris Johnson y que ya ha ostentado varias carteras en etapas anteriores, entre ellas la de Exteriores, ha confirmado Downing Street.