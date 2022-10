El Frente Polisario afea a Guterres un "silencio cómplice" con Marruecos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha acusado al principal responsable de Naciones Unidas, António Guterres, de mantener un "silencio cómplice e injustificable" sobre los presuntos abusos de Marruecos, incluida la ruptura del alto el fuego, y ha advertido de que no hay margen para negociar si no se termina la "impunidad".

Ghali ha respondido por carta al último informe anual del secretario general de la ONU, donde repasa el contexto del último año en la región. Para el líder del Polisario, Guterres omite críticas a Marruecos de manera "imperdonable", pese a que sería Rabat el responsable de "romper el alto el fuego que duró casi 30 años".

En este sentido, se remonta a los incidentes de noviembre de 2020, al desalojo de una protesta en el paso de Guerguerat, para advertir que desde entonces "la pura verdad y la realidad de la situación" apunta a las fuerzas marroquíes como responsables de sucesivos abusos.

"El secretario general ha optado de nuevo por permanecer en silencio sobre este hecho, a pesar de que el informe reconoce una vez más la 'reanudación de las hostilidades', afirma Ghali en su carta, donde también defiende la voluntad del Polisario para que la misión de paz (MINURSO) supervise incidentes que, a su juicio, equivaldrían a crímenes de guerra.

En cambio, acusa a Marruecos de torpedear la labor de la ONU y, en particular, de su enviado especial a la zona, Staffan de Mistura, que habría sido "bloqueado" para que no visitara el territorio en disputa. El Polisario sostiene que un viaje de De Mistura se frustró porque no aceptó las condiciones impuestas por Rabat y que pasaba por no reunirse con activistas saharauis.

Este "obstrucionismo", añade, "demuestra más allá de toda duda que el país ocupante no tiene voluntad política de facilitar la misión del enviado personal y de implicarse de forma constructiva en el proceso de paz en el Sáhara Occidental".

Ghali afirma que el Frente Polisario mantiene su "compromiso" para lograr "una solución pacífica, justa y duradera", siempre y cuando se tenga en cuenta que se trata de un territorio pendiente de descolonización y se señale a las autoridades y a las fuerzas marroquíes por sus prácticas.

"Nadie debería pensar que puede haber un proceso auténtico y creíble (...) sin terminar con la impunidad del Estado ocupante", responsable de "obstruir el referéndum de autodeterminación" pendiente, de violar el alto el fuego y de llevar a la región "a otra espiral de violencia e inestabilidad", según Ghali.

También reclama que la MINURSO incorpore dentro de su mandato la posibilidad de supervisar la situación de Derechos Humanos y lamenta que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos no haya podido visitar el Sáhara Occidental "por séptimo año consecutivo".