Los Verdes alemanes aprueban respaldar la prórroga de funcionamiento de centrales nucleares

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Sin embargo, han aprobado que no se fabrique ni una sola barra más de combustible nuclear en un debate clave dado el peso que tiene la formación como social del Gobierno de coalición que lidera el socialdemócrata Olaf Scholz.

El ministro de Economía y líder de Los Verdes, Robert Habeck, ha logrado así parar una moción presentada el viernes por las bases de la formación para vetar la ampliación del plazo del cierre de las centrales del sur de Alemania y apoyar su continuidad como medida de emergencia hasta el 15 de abril.

"¿Que si vamos a apoyar la energía nuclear? Por supuesto que no. De ningún modo va a pasar eso. No estando en el gobierno federal. No con Los Verdes en el gobierno federal y no con Steffi Lemke y no conmigo", ha afirmado Habeck en referencia a la ministra de Medio Ambiente.

Habeck ha reconocido que las medidas aprobadas podrían ser dolorosas para Los Verdes, "pero jamás nos equivocaremos sobre cuál es el problema y cuál es la solución: los combustibles fósiles y la energía nuclear son el problema", ha remachado.

La tercera central nuclear alemana aún en funcionamiento, la de Emsland, cerca de Países Bajos, tendrá que cerrar a finales de este mismo año como estaba inicialmente previsto, según lo aprobado por Los Verdes.

El Partido Demócrata Libre, tercer socio de la coalición de Scholz, defiende en cambio mantener funcionando Emsland incluso más allá de la primavera de 2023.