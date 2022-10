Hallan cementerio en parque infantil de Perú

Arqueólogos peruanos hallaron un cementerio colonial en una zona apartada de un extenso parque, zoológico, jardín botánico, pero también sitio arqueológico importante, que es el más conocido y preferido de los niños en Lima.

En Perú es frecuente hallar cementerios prehispánicos bajo ciertas calles mientras los obreros amplían la red de gas natural, pero el hallazgo de un cementerio de la época colonial sorprendió incluso a Lucenida Carrión, jefa de arqueólogos por dos décadas del “Parque de las leyendas”.

“¿Un cementerio aquí? Quisiera ir, pero me da miedo”, dijo sorprendido Johan Castillo, de 7 años, quien jugaba junto a sus amigos dentro del parque, al lado de un tobogán inflable gigante que tenía la forma de Minnie Mouse, el personaje ficticio de Walt Disney.

En agosto, el equipo de Carrión halló tres osamentas y durante octubre otras ocho, una de ellas con una cruz de madera sobre el pecho.

“No habíamos pensado que íbamos a encontrar un cementerio de la epoca colonial acá”, indicó Carrión el viernes mientras inspeccionaba los hallazgos.

La arqueóloga indicó que las osamentas estaban mirando al cielo, en posición decúbito dorsal. Un esqueleto que tenía una cruz sobre el pecho, también llevaba una bolsa de tejido que contenía un peine de madera y una cuenta de vidrio color turquesa.

Las osamentas no estaban en ataudes, sino envueltas en mantas. La presencia de una cruz católica de 53 centímetros de largo por 26 de ancho, “demuestran de forma indudable”, que son esqueletos de una época posterior al siglo XVI cuando llegaron los españoles a Lima trayendo incluso la religión católica, indicó Carrión. Lima fue fundada en 1535.

Carrió indicó que el reciente hallazgo no es el único. En el 2013 se encontraron las osamentas de 138 perros prehispánicos en otra zona del parque y casi la misma cantidad de entierros humanos, pero todos con una antigüedad de mil años y pertenecientes a una cultura preinca llamada Ichma.

El “parque de las leyendas” posee 97 hectáreas dentro de las cuales existe un zoológico con más de 1 mil 500 animales, un jardín botánico con 5 mil plantas y 53 sitios arqueológicos construidos de barro que están repartidos por todo el parque y que pertenecieron a culturas prehispánicas.

En una ciudad de 10 millones de habitantes —que tiene menos de nueve metros cuadrados por persona sugeridos para la recreación y las áreas verdes por la Organización Mundial de la Salud— la presencia de un parque gigantesco lo ha convertido por décadas en el preferido por la niñez.

Miles de niños llegan al parque desde todas partes de la capital, incluso las escuelas programan visitas para conocer en su interior zonas diseñadas con plantas y animales típicos que representan a sectores específicos de los Andes y la Amazonía.

