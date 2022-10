Simeone: "Me emociona ver jugar al equipo como hoy"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Enfrentamos a uno de los mejores equipos de la Liga y creo que pudimos llevar el partido donde nosotros nos sentíamos mejor. Lo más difícil es controlar el partido, no solo con la pelota. Tuvimos la suerte de marcar un gol en el arranque del partido, nos sentimos bien en el partido", dijo en rueda de prensa.

"En el segundo tiempo vino el gol, en una jugada muy bonita, con contundencia, eso te genera optimismo para el resto del partido. Y después con un trabajo de equipo que a mí me sigue emocionando, son 11 años que estoy aquí y a mí me emociona ver al equipo cuando juega como hoy", añadió.

El técnico argentino no quiso entrar en polémica con ese gol que no subió de Morata, pero apuntó que vio un lance del juego con Yeray cayendo en la carrera. "Me pareció que se había trastabillado el jugador de ellos, hay un montón de armas para decidir y el árbitro tomó la que creyeron justa. La jugada fue buena, pensada", afirmó.

Por otro lado, el 'Cholo' destacó el nivel que viene mostrando su equipo para ponerse tercero en la Liga. "Desde el partido con el Sevilla el equipo juega a lo que quiere jugar. Vamos teniendo temple, que es importante. Es difícil contentar a todos los chicos, que todos quieren jugar porque tienen el Mundial", afirmó.

"Estamos siguiendo una línea de crecimiento. Vamos a contar con todos y ojalá nos acompañen como hoy. Ganar en este campo no es fácil. Se interpretó muy bien el partido y la ejecución fue ganar duelos, ganar espacios, entender que se pueden controlar los partidos de distinta manera, no solo de la tenencia de la pelota, y hoy lo controlamos desde otro lugar", añadió.

Simeone tuvo también palabras para un Grbic que entró a 20 minutos del final por el lesionado Oblak y tuvo que hacer intervenciones de mérito en plena reacción local. "Es un chico que trabaja con mucha humildad, energía, respeto, ganas de crecer. Ya le ha tocado entrar, lo ha hecho muy bien y hoy fue determinante. Hizo una parada importantísima que le dará fuerza", terminó.