Carlo Ancelotti: "La primera parte ha sido la llave del partido"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Hemos sido mejores en la primera parte, más contundentes y efectivos. Hemos manejado la salida desde atrás, con confianza. Defensivamente lo hemos hecho bien, con el compromiso de todos. La primera parte ha sido la llave del partido", señaló el técnico italiano en la rueda de prensa posterior a la victoria (3-1) sobre el Barça.

El entrenador reconoció que su equipo estuvo "cómodo" en la primera parte con el "bloque bajo" y "a la contra". "Después, poco a poco, hemos manejado mejor el balón. Poniendo otros jugadores hemos logrado mucho después", explicó.

A pesar de la superioridad y la importancia que podría suponer el triunfo en lo anímico, Ancelotti apuntó que "son tres puntos" y "nada más", aunque se los quitan "a un equipo fuerte con muchos recursos". "La temporada es muy larga, estamos contentos, pero nada más", añadió.

"Hemos apretado el acelerador hasta el final. La intensidad de la primera parte no se puede tener todo el tiempo. El partido estaba muy bien controlado y no quería cambiar la dinámica. La segunda parte el Barça ha empujado algo más, pero atrás no hemos sufrido mucho", analizó.

Una de las claves del triunfo fue la actuación del alemán Toni Kroos y el uruguayo Fede Valverde en el centro del campo, cuajando un "muy buen" partido. "Valverde se está acostumbrando a jugar en esa posición y lo está haciendo bien. Llega más a la portería, está marcando, tiene una energía espectacular", destacó, antes de abordar la posible retirada del '8' blanco la próxima temporada.

"Él sabe lo que pensamos todos. No necesitamos empujarle a algo, es tan inteligente y le gusta tanto el Real Madrid, que cualquier decisión nos hará felices", comentó sobre Kroos.

El alemán y Luka Modric estuvieron escudados por un Aurelién Tchouameni que lo "tiene todo". "Es joven, tiene personalidad, carácter. Tiene todo, jugar con Modric y Kroos ayuda mucho, se siente muy cómodo con ellos. Tiene mucha calidad, sobre todo mental", alabó.

Ancelotti también explicó que pidió a Eder MIlitao un marcaje más agresivo sobre Robert Lewandowski, que esta tarde no marcó en el Bernabéu. "Parecía una marca individual sobre Lewandowski, le he pedido que fuera más agresivo, más contundente, y Alaba controlando más su posición", profundizó.

"He visto mucho mejor a Benzema, ha hecho un buen partido, ha marcado y ha ido importante. Ojalá mañana gane el Balón de Oro", expresó sobre el partido del francés, autor del 2-0, después de más de un mes sin ver puerta.

Además, el técnico madridista valoró el "buen partido" del árbitro, cuestionado por una acción polémica en un posible penalti sobre Lewandowski que reclamó el conjunto culé, y que provocó incluso que el presidente del Barça, Joan Laporta, fuera al vestuario del colegiado tras el encuentro.

Finalmente, preguntado sobre si el Real Madrid no fuerza ara golear a su rival en los Clásicos, Ancelotti recalcó que "una goleada es otro fútbol". "Nos importa ganar los partidos. Una goleada es otro mundo", insistió.

"La afición ha estado siempre con nosotros, pero lo que pasó el año pasado nos ha acercado mucho. Hoy ha sido como una tarde de Champions, el equipo ha cumplido", concluyó.