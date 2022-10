Ernesto Valverde: "La idea nuestra es no entregarnos nunca"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un partido muy disputado. Hemos tenido alguna situación clara en el primer tiempo. Ellos se veía que son un equipo fuerte, muy fiable en los duelos, teníamos que estar atentos. Nos costaba llegar más que otras veces", dijo en rueda de prensa.

"En el segundo tiempo nos ha venido el gol en la primer jugada y al final nos quedaba un poco la posibilidad de aprovechar algunos centros, nos cerraban por dentro. Lo hemos intentado hasta el final, hemos tenido ocasiones para empatar y no lo hemos conseguido", añadió.

El técnico de los vascos explicó la diferencia de acierto que hubo entre los dos equipos y sacó lo positivo de la derrota. "Son un equipo de Champions, de ese nivel, nos dificultaban el juego. Se trata de tratar de imponerte. Sus jugadores son certeros y nosotros nos han defendido bien, no hemos marcado nuestras opciones, las ha sacado el portero o algún jugador en la línea", apuntó.

"Cuando pierdes nunca estás satisfecho. Hay formas de perder, no lo hemos merecido pero es una cuestión de acierto. No nos vamos a lamentar. El equipo me ha gustado porque no hemos perdido la cara al partido nunca. Hasta ahora todos los partidos siempre hemos estado metido en ellos, los que no hemos podido ganar. Es realmente lo que queremos", añadió.

"Me gustaría poder decir que somos infalibles. Se nos han escapado partidos como hoy, la idea nuestra es continuar y no entregarnos nunca. Partidos como este nos ayudan a crecer, porque nos conviene jugar estos partidos para que veamos el valor de una pérdida, de un gol en contra", añadió.

Por otro lado, Valverde celebró la conexión con San Mamés y la ilusión de la afición con su equipo. "La conexión entre el público y el equipo es importante y no podemos dejar que eso decaiga. Esperamos que pese al disgusto de hoy la gente se haya quedado satisfecha en la medida de lo posible, vamos a ver si podemos sacar buenos resultados porque eso engancha a la gente", terminó.