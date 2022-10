Miles de personas toman las calles de París contra la carestía de la vida y la inacción climática

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La empresa independiente Occurrence ha contabilizado 29.500 personas en la protesta, según recoge la televisión francesa BFMTV, en la manifestación, convocada por la coalición Nueva Unión Popular Ecologista y Social (NUPES), que aglutina a la izquierda política francesa.

"Ya hemos tenido éxito en nuestra apuesta. Esto es solo el comienzo", ha destacado la diputada de La Francia Insumisa Aurélie Trouvou, que encabeza la marcha. También el líder de NUPES, Jean-Luc Mélenchon, ha destacado que la manifestación es "un gran éxito".

"La unidad popular es la solución a la crisis abierta", ha destacado Mélenchon desde el podio. "Ustedes van a vivir una semana como no la vemos tan a menudo", ha destacado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a participar en la huelga general del próximo martes. "No se lo pierdan. No le dejen su lugar en la lucha a otros", ha apuntado.

"Estamos en el proceso de dibujar la construcción de un nuevo frente popular que llegará al poder en nuestro país cuando llegue el momento", ha subrayado, al tiempo que ha apelado al actual presidente, Emmanuel Macron, "¡No se tocan las pensiones!".

PARO EN LAS REFINERÍAS

En cuanto al paro en las cinco refinerías de Total que ha provocado desabastecimiento y largas colas en las gasolineras, Mélenchon ha asegurado que "son los patrones, las refinerías quienes están bloqueando el país".

"Los trabajadores están haciendo uso de su derecho constitucional, que es hacer huelga", ha argüido. Además, "los que dejaron que la situación llegara a esto, sabían que si había huelga, no habría gasolina". Mélenchon ha marchado acompañada de la ganadora del Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux.

Unos 2.000 policías y gendarmes han sido movilizados este domingo en el marco del despliegue de seguridad durante la manifestación. Se han registrado algunos daños materiales en escaparates y fachadas de algunos comercios y entidades bancarias como Société Générale. Algunos individuos lograron acceder a la sucursal bancaria y sacaron varios ordenadores que dejaron en la acera.

También ha habido intentos de dañar carteles comerciales o establecimientos bancarios que fueron "impedidos" por la Policía, según una fuente policial citada por BFMTV.