(Previa) Villarreal y Osasuna enfrentan sus malas rachas en el Ciutat de València

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los de Unai Emery, que el jueves solventaron el pase a dieciseisavos de la Conference League con un triunfo por la mínima ante el Austria Viena (0-1), acumulan en la competición doméstica cuatro jornadas consecutivas sin ganar.

Los empates ante el Sevilla (1-1) y el Cádiz y las derrotas ante el Real Betis (1-0) y la Real Sociedad (1-0), esta última en la pasada jornada, dejan al equipo noveno con 12 unidades, a cuatro de la zona europea.

Ni Gerard Moreno ni Juan Foyth estarán disponibles para el duelo en la capital del Turia, mientras que Francis Coquelin es duda por las molestias que le obligaron a abandonar el duelo europeo. A cambio, Manu Trigueros podría disputar sus primeros minutos en LaLiga tras su lesión.

Por su parte, el conjunto navarro, octavo con 13 puntos, lleva tres partidos sin conocer la victoria, con dos derrotas -ante Getafe (0-2) y Valencia (1-2)- y un empate -ante el Real Madrid en el Bernabéu (1-1)-, y necesita reaccionar para no estropear su buen inicio de curso.

Jagoba Arrasate podría mover un once en el que no estará el lesionado Kike Saverio ni los sancionados Unai García y Rubén Peña. Abde, que no pudo entrenar esta semana con el equipo por una contusión, es duda para el choque.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA SANTANDER.

Villarreal CF - CA Osasuna. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.