El brasileño Richarlison llegará a tiempo para el Mundial

LONDRES, 17 (dpa/EP)

El entrenador del Tottenham, Antonio Conte, ha apaciguado los temores de que el brasileño Richarlison se pierda el Mundial de Catar al confirmar que se espera que el delantero esté en forma para participar en el torneo del próximo mes.

El brasileño sufrió una lesión en la pantorrilla durante la segunda parte de la victoria del sábado ante el Everton (2-0) y abandonó el estadio en muletas. Richarlison ofreció una emotiva entrevista después del partido en la que admitió que sus sueños del Mundial podrían haber terminado, pero su técnico dio una actualización positiva sobre el jugador de 25 años.

"No, absolutamente no. El jugador no se arriesga a no jugar el Mundial. Es una lesión, pero no tan grave. Tiene un problema en la pantorrilla. Creo que necesita un poco de tiempo para recuperarse y luego estar en forma. Espero que juegue otros partidos con nosotros antes del Mundial, pero seguro que la lesión no es tan grave", subrayó Conte.

"Me alegro por el jugador, porque jugar el Mundial es el sueño de todo jugador y por eso me alegro por él. Además estamos hablando de un jugador que cuando va a jugar te lo da todo", explicó.