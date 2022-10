García Montero: "No sé si me conviene un homenaje en el Cervantes a Almudena Grandes, parece que barro para casa"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Agradezco el recuerdo de Almudena Grandes, pero no sé si me va a convenir personalmente hacer un homenaje en el Instituto Cervantes porque va a parecer que barro para casa", ha señalado García Montero durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, en la que ha agradecido el "apoyo" del diputado del Grupo Popular, Pablo Hispán.

En su intervención, Hispán ha recordado que "hay mucho trabajo en conmemoraciones culturales", resaltando su "apoyo" para "promover autores importantes". "Este año han fallecido dos autores de primera magnitud en España como son Javier Marías y Almudena Grandes y el Cervantes puede hacer una tarea importante en su difusión", ha señalado el diputado popular.

García Montero sí ha confirmado "sin duda alguna" que habrá un "gran homenaje" para la figura de Javier Marías. El director del Cervantes también ha respondido a la pregunta del diputado de Vox Emilio del Valle respecto a su salario, que se sitúa en torno a los 90.000 euros anuales.

"Ahora no puedo dar una cifra exacta, pero está en torno a los 90.000 euros. Está muy bien si pensamos en los salarios mínimos con los que vive la gente en España, es un salario bastante moderno si lo comparamos con los directores de empresas que protagonizan la economía española", ha asegurado.

García Montero también ha hecho una defensa de su labor en la institución, sin atender a una "ideología" concreta. "Algunos de los mejores directores en plantilla habían colaborado estrechamente con el Gobierno de Rajoy y aquí se trata de valorar el trabajo de la gente, más allá de su procedencia ideológica: yo no puedo engañar a nadie de cuál es mi ideología, pero sí puedo hacer un ejercicio democrático", ha resaltado.

En el apartado de presupuestos, ha explicado que la puesta en marcha en 2023 del nuevo centro del Instituto Cervantes de Seúl tendrá un presupuesto de 1,1 millones de euros, a expensas de aprobación por el Consejo de Ministros. Además, las actividades del nuevo centro de Los Ángeles contarán con un presupuesto de 0,6 millones de euros.

García Montero ha calificado de "reto" las partidas destinadas a combatir la inflación. "Está disparada en muchas de las sociedades en que hacemos nuestros trabajo e incluso es superior al 50% en algunos países. Tendremos en cuenta eso no solo para los salarios, sino para cálculos en apartados como el suministro de materiales o servicios", ha destacado.

Por último, ha recordado que en el centro Cervantes de Moscú "se ha pasado mal", recibiendo "presiones" que han culminado con la salida de su director. No obstante, han optado por no cerrar, en parte por la dificultad de reabrir posteriormente. "La realidad nos está dando la razón ante la obsesión violenta e invasora de Putin, que no se corresponde con parte de una sociedad rusa con la que trabajamos", ha concluido.