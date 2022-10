Mbappé: "Nunca pedí irme en enero, es completamente falso"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy feliz, nunca pedí irme en enero, es completamente falso. No estoy molesto con el club. Lo que se ha dicho no es cierto", explicó Mbappé a los medios de comunicación franceses tras el triunfo del PSG (1-0) ante el Marsella.

El jugador de 23 años firmó un nuevo contrato en el último mes de competición de la temporada pasada, tras meses de incertidumbre en los que se debatía su posible salida al Real Madrid.

El asesor futbolístico del PSG, Luis Campos, también desmintió rotundamente los rumores al afirmar que Mbappé no había informado al club de tales intenciones, mientras que el entrenador principal, Galtier, también expresó su confusión por las especulaciones.

"La gente puede pensar que estoy implicado, pero no lo estoy en absoluto, estaba echando una siesta. Mi entorno estaba en el partido de mi hermano pequeño, toda la gente que me cuida no estaba allí, así que nos quedamos atónitos cuando nos enteramos", añadió Mbappé.

"Después, tuvimos que lidiar con ello, había que jugar un partido. Sólo decir que está completamente mal, y estoy muy contento. Soy un jugador de fútbol, lo más importante para mí es jugar y dar lo mejor de mí en el campo", reconoció.

Por ello, el atacante reconoció estar preparado ante los rumores y focalizado en el ámbito deportivo. "Cuando juegas en el PSG, sabes en qué te metes, lo que va a suponer en lo bueno y en lo malo. Hay que estar preparado, pero estamos centrados en ganar partidos y títulos", zanjó.

Desde que empezó el curso, el francés ha marcado 12 goles en 14 partidos entre todas las competiciones para los vigentes campeones de Francia.