VÍDEO: Karim Benzema: "No hay que bajar los brazos y tenerlo muy claro"

El delantero francés Karim Benzema reconoció que era "todo un orgullo" el haber recibido este lunes el Balón de Oro de la temporada 2021-2022, "un sueño de niño" que le ha llegado con 34 años, una prueba de que "no hay que bajar los brazos" y de "tenerlo muy claro", afirmando que con "21 ó 22 años" no tenía "la misma ambición" de ahora.

"Tener este trofeo delante de mí es todo un orgullo. Me acuerdo cuando era pequeño y realmente era un sueño de niño, todo el trabajo de los entrenamientos y siempre tenía en mente este premio y tuve la motivación para ganarlo como mis dos ídolos, Zidane y Ronaldo (Nazario), señaló Benzema tras recibir el premio.

El de Lyon recalcó que "detrás de todo hay mucho trabajo" y que "hay que mantener ese sueño" porque pasó "momentos muy duros". "No siempre ha sido todo positivo, también quiero pensar en los momentos en los que no estuve en la selección y en los que nunca dejé de trabajar", añadió.

"Mis entrenadores me decían que siguiera entrenando y jugando y que algún día podría ganar el Balón de Oro. Estoy orgulloso de mi trayectoria, ha habido momentos difíciles, duros para mi familia también, y he tenido que ser fuerte mentalmente. Estoy muy contento y voy a seguir haciendo mi trabajo", aseguró el capitán del Real Madrid.

Este dio las gracias a sus "compañeros" del Real Madrid y de la selección francesa, a Carlo Ancelotti, y a su "gran presidente", un Florentino Pérez que es casi alguien de su "familia" porque fue hasta su casa para ficharle. "Demostró qué tipo de persona es y tiene todo mi respeto", subrayó, sin olvidarse del Olympique de Lyon, su primer club y si el que no hubiese podido "llegar al Real Madrid".

"Este es un premio individual, pero sigue siendo colectivo para mí es el Balón de Oro del pueblo, de toda la gente y todos los aficionados", prosiguió el francés, que posteriormente aclaró que esta declaración no tenía connotación "política" y que cree que este trofeo "lo tienen en mente todos los futbolistas". "Es muy complicado ganarlo, pero no imposible", admitió.

El madridista recordó que no piensa solo "en marcar goles". "Me gusta mucho divertirme, ayudar a mis compañeros y así era como jugaba de pequeño, sólo hacía falta jugar todos en el mismo equipo", recordó Benzema.

"CON 21 Ó 22 AÑOS NO TENÍA LA MISMA AMBICIÓN"

Tras convertirse en el jugador de más edad en conseguir el Balón de Oro desde que lo lograse Stanley Matthews con 41 años en 1956, advirtió que "no hay edad para conseguir este trofeo". "Hay jugadores que demuestran que tras cumplir los 30 años se puede seguir compitiendo al máximo nivel, sólo hay que tener muchas ganas y trabajar mucho. No hay que bajar los brazos y tenerlo muy claro en la cabeza, eso es lo que me ha motivado para tener la ambición, pero sobre todo el disfrutar en el campo", explicó.

Finalmente, el delantero tuvo palabras para Ronaldo Nazario, presente en la gala y uno de sus ídolos junto a Zinédine Zidane. "Lo suyo es imposible de hacer, es historia, si está en mi equipo me siento en el banquillo sin decir nada. Tiene un nivel increíble, como Zidane, es el fenómeno de todos los delanteros", sentenció.

Posteriormente, en rueda de prensa, el francés reiteró que lo que ha "cambiado" en su persona después de los 30 años "es la ambición". "Entró en mi cabeza el trabajar más, ser más decisivo o ser líder en mi equipo. Tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, pero con 21 ó 22 años no tenía la misma ambición que hoy", aseguró, resaltando que Zinédine Zidane le dio "siempre mucha confianza".

Igualmente, confesó que no piensa en ganar un segundo Balón de Oro. "No soy así, disfruto con lo que tengo. Si lo tengo una vez en mi vida, perfecto, y si son dos o tres, igual. Lo primero es el trabajo para llegar a este momento, pero no tengo que bajar el rendimiento. No pienso en estar otra vez aquí, pero si hago cosas buenas y puedo ganar con mis compañeros a ver qué pasa. Hoy me toca disfrutar de todo mi trabajo", puntualizó.

Benzema tiene claro que el Real Madrid "es el mejor club del mundo", pero que también "tienes que hacerlo bien en el campo para conseguir este trofeo", y cree que le diría a su yo de la infancia que tuviese sus "sueños". "Y que tenga siempre una sonrisa en el campo, que no piense en nada y que disfrute únicamente", manifestó.

Sobre su futura retirada, fue claro. "No sé cuánto tiempo falta, será cuando me levante y me sea duro el ir a entrenar", expresó Benzema, que remarcó que no tiene "ninguna rivalidad" con Robert Lewandowski y que ahora quiere hacer "todo lo posible" para intentar ganar el Mundial de Catar con su selección.

