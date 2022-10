El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el lunes una reunión a puerta cerrada sobre el Sáhara Occidental

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Durante esta reunión, el enviado del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, junto con el representante especial para el Sáhara Occidental y líder de la Misión de la ONU para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), Alexander Ivanko, informaron a los países miembros de los últimos acontecimientos en torno al Sáhara, según ha informado la agencia de noticias MAP.

Fuentes diplomáticas en la ONU indicaron que, durante estas consultas, un gran número de países expresaron su apoyo a la iniciativa de autonomía de Marruecos, mientras que apoyaron enérgica y unánimemente el proceso político de la ONU para llegar a un acuerdo político.

Asimismo, reafirmaron su apoyo a los esfuerzos de De Mistura, al tiempo que se hizo un llamamiento enérgico y franco a la reanudación, lo antes posible, del proceso de mesas redondas, y acogieron con beneplácito la cooperación de la parte marroquí con la MINURSO, según ha informado el diario 'Le Matin'.

En el marco de esta reunión, De Mistura también ha mantenido un encuentro con el representante del Frente Polisario en Naciones Unidas, Sidi Mohamed Omar, en la que este último reafirmó la posición de la parte saharaui sobre el proceso de paz, ha informado la agencia saharaui de noticias SPS.

El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, acusó el sábado a Guterres de mantener un "silencio cómplice e injustificable" sobre los presuntos abusos de Marruecos, incluida la ruptura del alto el fuego, y advirtió de que no hay margen para negociar si no se termina la "impunidad".

Ghali respondió por carta al último informe anual del secretario general de la ONU, donde repasa el contexto del último año en la región. Para el líder del Polisario, Guterres omite críticas a Marruecos de manera "imperdonable", pese a que sería Rabat el responsable de "romper el alto el fuego que duró casi 30 años".

También acusó a Marruecos de torpedear la labor de la ONU y, en particular, de su enviado especial a la zona, Staffan de Mistura, que habría sido "bloqueado" para que no visitara el territorio en disputa. El Polisario sostuvo que un viaje de De Mistura se frustró porque no aceptó las condiciones impuestas por Rabat y que pasaba por no reunirse con activistas saharauis.