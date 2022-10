El portugués Diogo Jota se pierde el Mundial de Catar por lesión

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Jota abandonó el césped en el último minuto de descuento, en la victoria por 1-0 ante el Manchester City en Anfield, por lo que se perderá los ocho partidos restantes del conjunto 'red' antes del parón internacional de noviembre, así como la participación de su país en la cita mundialista.

"Después de una noche tan buena en Anfield, la mía terminó de la peor manera. Uno de mis sueños se derrumbó en el último minuto. Seré uno más apoyando desde fuera y peleando por estar de vuelta lo antes posible", explicó el jugador en sus redes sociales.

Horas antes, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, confirmó los peores presagios. "Es una lesión bastante grave. Es una noticia muy triste para nosotros y para Portugal. El primer diagnóstico fue claro. Tenemos que mirar por el bienestar de los jugadores, siempre lo hacemos", apuntó en la rueda de prensa previa al duelo intersemanal contra el West Ham.

Klopp no puso plazos a la vuelta de Jota a la acción. "Tendrá un gran impacto. Así que ahora podemos decir eso porque no estará durante mucho tiempo; hablamos de meses. Así que ya veremos. No quiero poner ahora una cifra porque siempre espero que en medio de la rehabilitación haya una evolución muy positiva y podamos acortar días, pero será larga", reconoció.

Esta lesión es la segunda que sufre Jota en la temporada 2022/23 hasta el momento, ya que se perdió las primeras semanas de la campaña por una dolencia en los isquiotibiales.

"Creo que lo supo cuando lo sacamos del campo, cuando hablé con él un segundo. Cuando salí, nos cruzamos después del partido y me explicó lo que había pasado. Creo que en ese momento ya sabía que era algo serio y que podía tener un impacto bastante grande para sus sueños mundialistas", concluyó.