Defensa del exgobernador de Tamaulipas está lista para enfrentar denuncias

Diego Ruiz, abogado del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que no tiene la certeza de que exista una orden de aprehensión en su contra, pero afirmó que su cliente está listo para enfrentar esta situación al igual que el año pasado, cuando se intentó desaforarlo para que fuera procesado por varios delitos.

En entrevista con la periodistas Azucena Uresti, dijo que está a la espera de conocer la supuesta orden de aprehensión en contra de su cliente, de quien se negó a decir en dónde está, aunque se presume que está en Estados Unidos.

Relató que un juez les otorgó un amparó para evitar la detención del exgobernador de Tamaulipas, además de que la darse a conocer por los medios de comunicación la orden de aprehensión se violentaron los derechos de su cliente la advertir que también se emitió una alerta migratoria, la cual no necesariamente puede relacionarse con una solicitud de captura.

“La Suprema Corte había advertido que la orden de aprehensión existente era absolutamente ilícita, al día de hoy no la tenemos, no tenemos conocimiento que se haya girado, si se tratase de la misma me sorprendería mucho en virtud de que en primer lugar el juez que la había girado se encontraría impedido, se encuentra denunciado por la comisión de un delito, advertido por la Suprema Corte no por nosotros, si hubiese sido otro juez, veo muy complejo que hubiera siquiera dado tiempo para poder leer un expediente de más de 60 mil fojas”, dijo.

También explicó que será hasta que se conozcan los informes de las autoridades si el amparo conseguido es de manera definitiva, “si a partir del delito se puede suspender la detención”.

Esto te interesa: García Cabeza de Vaca salió del país previo a cambio de gobierno en Tamaulipas

Diego Ruiz se negó a precisar el paradero de su cliente, aunque dijo que mantiene comunicación con él, la más reciente fue este lunes.

“Puedo decir es que está listo para enfrentar absolutamente cualquier cosa que se le solicite como se le ha venido haciendo, inclusive todo lo que se ha imputado se ha desacreditado. No sé que se haya encontrado en Estados Unidos, solamente comentó que se iba a ir de vacaciones, yo te puedo decir que hablé con él hoy y no me comentó eso”.