Portaltic.-Discord anuncia un nuevo plan de suscripción más económico que Nitro

MADRID, 18 (Portaltic/EP)

Actualmente Discord dispone de dos tipos de experiencias. Nitro Classic es gratuita y permite usar avatares, GIF animados, etiquetas de Discord o emojis, así como una calidad de transmisión mejorada durante los 'streamings', entre otras características.

El modelo Nitro, por su parte, incluye todas las ventajas de la versión gratuita y suma mejoras como una calidad de vídeo de mayor resolución, dos 'boost' de servidor, la ampliación del límite de caracteres por mensaje o la posibilidad de compartir archivos de hasta 1.000 megabytes (MB).

El precio de Discord Nitro en España es de 9,99 euros al mes y también ofrece la posibilidad de contratar una suscripción anual de 99,99 euros. Sin embargo, Discord ha anunciado una alternativa a esta versión, que recibe el nombre de Basic y llegará por un precio de 2,99 dólares (unos 3 euros cambio actual).

La compañía ha indicado que en este plan más barato se incluyen 'stickers' y emojis personalizados y animados, nuevos fondos, un mayor límite de carga de archivos y una insignia de perfil Nitro.

Esta modalidad se implementará a partir de este jueves 20 de octubre. Además, con el lanzamiento de Nitro Basic dejará de estar disponible el plan Nitro Classic para los nuevos usuarios.

Los que ya tengan una cuenta en esta versión gratuita, en cambio, podrán mantenerse en este plan mientras su suscripción esté activa.

'ACTIVIDADES' Y DIRECTORIO DE APLICACIONES

Además de su nuevo servicio de suscripción Nitro Basic, Discord ha dado a conocer otras funcionalidades de la plataforma, entre las que destaca 'Actividades'.Con esta característica, los usuarios podrán jugar a juegos, ver vídeos y compartir otras experiencias dentro del chat de la plataforma, sin necesidad de salir de la aplicación.

Por el momento, los usuarios de Nitro Classic podrán acceder a Putt Party (un juego de minigolf) y a Watch Together (que permite a los usuarios visualizar el mismo vídeo de YouTube de manera simultánea).

Mientras, los suscriptores de Discord Nitro podrán acceder a juegos como Poker Night, Sketch Heads, Chess in The Park, Land-io, Letter League, Checkers in the Parl y Blazing 8s. No obstante, Discord ha comentado que irá añadiendo nuevas experiencias próximamente.

Por otra parte, la plataforma ha anunciado la introducción de un nuevo directorio de aplicaciones, que permitirá a los administradores gestionar y añadir o eliminar funciones a los servidores.