Resines rueda la temporada 2 de 'Sentimos las molestias': "En la UCI recordaba cómo nos habíamos reído de la muerte"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El actor cántabro recordó aquellos momentos, en los que estuvo cerca de morir, en un encuentro con periodistas tras terminar de grabar una escena en el Parque Tierno Galván de Madrid. "Yo cuando estaba en la UCI me acordaba todo el rato de cómo nos habíamos reído de la muerte rodando la primera temporada, y no, a la hora de la verdad no ayuda para nada", comentó con humor Resines. "Cuando te toca de verdad no hace ni puta gracia", sentenció el actor.

Aquel ingreso de Resines en la UCI durante 36 días se produjo entre medias del rodaje de ambas temporadas y pocos meses antes de estrenarse la primera en abril de este año. Algo que, irremediablemente, también afectó a la planificación de los nuevos capítulos, como explicaron sus directores, Cavestany ('El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo', 'Vota Juan') y Fernández Armero ('Todo es mentira', 'Las ovejas no pierden el tren') en el mencionado encuentro con la prensa, que también contó con Miguel Rellán.

"Pasamos mucho miedo por Antonio, estábamos intentando escribir y nos llegaban continuamente los partes del día: hoy mejor, hoy peor... Hizo la dinámica muy ardua", aseguró Cavestany. "Nos costaba seguir remando, era la sensación de estar escribiendo para no hacer la serie. Y no porque se fuera a morir, sino porque nadie podía imaginarse una recuperación tan rápida, y en el mejor de los casos pensábamos que no se iba a rodar este año", corroboró Fernández Armero.

UN TONO MÁS DRAMÁTICO

'Sentimos las molestias', protagonizada por Resines como Müller, un prolífico director de orquesta, y por Miguel Rellán como Rafa, su amigo de toda la vida y viejo rockero, cambia ligeramente de tercio en su segunda temporada y se vuelve más dramática. Temas como la vejez o la muerte, que ya se tocaron en su primera temporada en un tono más humorístico, se convierten ahora en el hilo conductor de la segunda de una forma más seria, como comentaron sus directores.

"La relación [de Müller y Rafa] ya la conocemos, y ahora nos metemos más en harina con el tema de la muerte, la vejez, el cumplir años y lo que eso supone a todos los niveles", aseguró Fernández Armero. Resines también dio su visión sobre este cariz más dramático y crudo que adoptará 'Sentimos las molestias' en su segunda temporada: "Nuestros personajes ya han aceptado, de una forma u otra, que son mayores, que tienen problemas y que ya no hay vuelta atrás".

"Luego pasan muchas cosas que no se pueden contar porque son las que marcan toda la temporada, pero al final esto sigue siendo una comedia porque [Miguel y yo] somos dos anormales", explicó el actor, quien se mostró además optimista sobre una tercera temporada de la ficción, algo sobre lo que Movistar Plus+ todavía no se ha pronunciado.

"Yo creo que se está cuajando un spin-off con Idalia (Clairet Hernández), la asistenta de Müller, mientras ellos están en una residencia. Idalia tiene más protagonismo en esta temporada, porque nos gustó mucho", finalizó Álvarez Armero entre risas.

REÍRSE DE LO QUE NO DEBERÍA HACER GRACIA

Esta es ya, además, la quinta temporada del dúo de directores Armero-Cavestany trabajando juntos en una serie tras las tres de 'Vergüenza' y la primera de la propia 'Sentimos las molestias'. Y parte de la esencia del humor negro de aquella serie protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio, sobre todo cuando aborda el tema de la muerte, se puede encontrar también en 'Sentimos las molestias'.

"A mi es que solo me hace gracia eso, me cuesta imaginar un humor que no haga escarnio de estas cosas", apuntó Fernández Armero. "El común denominador sería el humor de lo que no te puedes reír, ya que de lo que sí te debes reír hace menos gracia porque ya te lo han señalado. Lo que sí intentamos es no repetir las mismas cosas [que en 'Vergüenza'], porque el personaje de Miguel Rellán podría ser un Javier Gutiérrez de mayor", finalizó Cavestany.

"PUTA... PERO CARÍSIMA"

A pesar del delicado momento que vivió a causa del covid, la pronta recuperación de Resines le ha permitido no solo comenzar a rodar la segunda temporada de 'Sentimos las molestias', sino mantener también sus dos próximos proyectos ya confirmados: 'Matusalén', película de David Galán Galindo, y 'Serrines: Madera de actor', una serie que, según explicó el propio Resines, "va sobre un actor famoso que se llama así y que quiere hacer cosas importantes como El Quijote o El Cid".

"Estamos en un punto de nuestras carreras en el que podemos elegir mejor. Tenemos la suerte de que tanto a Miguel como a mi nos están ofreciendo cosas que están bien, y, si no, ya tenemos capacidad para plantear historias", aseguró Resines. "Yo no sé tú, pero a mí en cine me ofrecen cosas que no están muy allá pero que las pagan muy bien... Así que hago caso a lo que me dijo Antonio Gala hace tiempo: 'Tú, Miguelito, puta pero carísima'", añadió entre risas Rellán.