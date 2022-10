Ucrania solicitará de forma oficial a Israel el suministro de sistemas de defensa aérea

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Asimismo, Kuleba ha apuntado que Kiev busca "comenzar una cooperación de alta calidad" con Jerusalén para "obtener tecnologías apropiadas para Ucrania", según recoge la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

Sin embargo, el máximo representante de la diplomacia ucraniana ha reconocido que es complicado hacer cambiar el parecer de Israel respecto a abrirse a cooperar en materia de defensa aérea, un aspecto en el que destaca Israel con su llamada 'Cúpula de Hierro'.

"No vemos ninguna razón objetiva por la que esto no deba suceder, pero al mismo tiempo vemos que esto no está sucediendo", ha lamentado Kuleba, quien sin embargo considera que el supuesto suministro de drones iraníes a Rusia puede terminar de convencer a Jerusalén.

"Irán es una 'línea roja' para Israel. Después de que Irán se haya convertido directamente en cómplice del crimen de agresión contra Ucrania, creo que cualquiera en Israel que todavía tenga algunas dudas sobre ayudar, o no, a Ucrania, estas se le habrán disipado", ha dicho.

Finalmente, Kuleba ha insistido en su crítica a aquellos países que dicen mantenerse neutrales ante el conflicto pues, según él, la política de neutralidad "no contribuye al logro de la paz", algo que tan solo se conseguirá con "el apoyo decisivo a Ucrania".