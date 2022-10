Ciencia.-La autoimagen de los vikingos fue influenciada por la antigua Roma

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El lugar de enterramiento de Hunn, en la provincia de Ostfold, es un rico paisaje cultural con más de 145 túmulos funerarios visibles que abarcan un lapso de casi dos mil años desde finales de la Edad del Bronce, 1100 a.C., hasta el final de la Era Vikinga, 1050 d.C.

El área consta de tres sitios. El Sitio Occidental contiene tumbas que datan de la época romana, el Período de Migración, la Edad del Hierro y la Edad de los Vikingos. En este sitio, los investigadores han encontrado similitudes detalladas entre dos tumbas que se construyeron con cientos de años de diferencia. La tumba más antigua de las dos data de la época romana y se ha llamado Stubhoj, mientras que la tumba que es similar a Stubhoj es de la era vikinga y se llama Store Vikingegrav (la gran tumba vikinga).

A través de su investigación, Julie Lund, profesora adjunta en el Departamento de Arqueología, Conservación e Historia de la Universidad de Oslo, descubrió que diferentes grupos en la era vikinga hacen referencia a diferentes pasados.

"Los vikingos hicieron uso del pasado de una manera más sutil de lo que se creía. Por ejemplo, distinguieron entre un pasado cercano y uno lejano. Esto se puede ver en las tumbas femeninas donde se han depositado reliquias como joyas, mientras que en otras tumbas, como Store Vikingegrav, se han incluido artículos que copian objetos que datan del período romano 700 años antes", dice Lund.

"Distinguir entre pasados cercanos y lejanos probablemente no sea algo que consideremos particularmente especial. Sin embargo, lo que podemos ver es que hicieron conexiones con una parte específica del pasado en un momento en que no tenían mucha idea sobre el pasado", enfatiza.

No hay muchas tumbas vikingas que copien tumbas de la época romana. Los investigadores solo conocen otros dos sitios de entierro en Noruega que son similares a las tumbas encontradas en Hunn. La profesora Lund pensó que las similitudes entre las tumbas romanas y vikingas en Hunn merecían una mayor investigación.

"Hunn es un sitio de entierro especial porque todos los períodos de la prehistoria están representados allí. Es un lugar que ha estado en uso continuo durante miles de años. Hay muchas capas de historia allí, pero los vikingos optaron por copiar una tumba en particular, a saber la tumba de la era romana más espectacular del paisaje. Esto no es una coincidencia e indica que la época romana era un pasado particular con el que deseaban establecer conexiones", dice Lund.

Miró todas las similitudes entre las dos tumbas, tanto externa como internamente.

"Externamente, una característica común de las tumbas es que ambas fueron construidas en las mejores partes del sitio. La tumba romana se construyó en la cima de una colina, mientras que la tumba vikinga se construyó en una pendiente en la misma cresta", explica.

Además, ambas tumbas están marcadas por piedras de tamaño uniforme que rodean las tumbas, los llamados bordillos. Estos bordillos despertaron la curiosidad del arqueólogo.

De hecho, datan de la Edad Neolítica y también se usaron en tumbas durante la Edad del Bronce. Sin embargo, en ese momento los bordillos se incorporaron al túmulo y formaron parte de la estructura. Por lo tanto, no eran visibles durante la Edad del Bronce, pero gradualmente se hicieron visibles a medida que los montículos comenzaron a desgastarse. De esta forma, los túmulos con bordillos adquirieron un aspecto antiguo, y eso era también lo que intentaban conseguir con la tumba vikinga, piensa Julie Lund. Se suponía que le daría a la tumba un aspecto antiguo.

"Lo interesante de Store Vikingegrav es que se construyó como una réplica. Se suponía que debía verse como si hubiera estado allí a lo largo de los años", dice.

Los vikingos también copiaron el interior de la tumba de la época romana. Ambas tumbas tienen una amplia gama de armas, escudos, raros cuernos para beber y espuelas para montar. Otra característica común es que ambas son tumbas esqueléticas con cámaras funerarias amuebladas.

"Stubhoj es la primera tumba de inhumación que conocemos en la actualidad. Entre la Edad del Bronce y la fecha de esta tumba de la Edad Romana, solían quemar a sus muertos. Así que esto es una desviación de una tradición milenaria de cremación", dice Lund.

La similitud interior de las tumbas ha dejado a los investigadores con dudas, porque la tumba romana no se abrió hasta principios del siglo XX. En otras palabras, novecientos años después de que los vikingos lo copiaran.

"No podemos decir que los vikingos copiaron algo que habían visto. Es más probable que copiaron algo sobre lo que habían oído historias. La ruptura de Stubhoj con una tradición milenaria de cremación significa que debe haber sido muy significativa cuando fue construido. Por lo tanto, no es extraño que se contaran historias sobre los ritos funerarios, sobre la persona enterrada o sobre las relaciones que se crearon a través de los regalos de alianza en la tumba", dice la arqueóloga.

Al investigar Store Vikingegrav, el investigador se ha centrado en el impacto de la cultura material en las personas.

"Cuando usas elementos del pasado, haces que exista o sea relevante en el presente. Así es como la cultura material afecta a las personas y viceversa. Usar el pasado y copiar una tumba de la era romana indica que no solo estaban tratando de crear algo que parecía antiguo. El pasado también les proporcionó una narrativa sobre quiénes eran. En consecuencia, el uso del pasado por parte de los vikingos se refería a las relaciones sociales, la autoconciencia y la identidad", explica.

Las reliquias familiares, como las joyas encontradas en las tumbas femeninas, estaban reservadas para cierto tipo de élite femenina y manifestaban relaciones cercanas, mientras que en otras tumbas, como los escenarios de barcos donde las piedras alrededor de la tumba forman la forma de un barco, las relaciones se crean con tiempos y lugares lejanos.

"En Store Vikingegrav, las alianzas de una era romana lejana se vuelven a forjar en la era vikinga. Su interpretación de la tumba romana revela lo que les gustaba y nos dice algo sobre quiénes se percibían y querían ser", dice Lund. .

La investigación se publicó en Archaeological Dialogues y se basa en trabajos anteriores en Cambridge Archaeological Journal.