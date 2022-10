Daniel Craig: "Fracasaría como actor si no intentara romper las reglas e ir contra el sistema"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Craig es el único actor que repite en esta segunda entrega que lleva su misterioso crimen hasta una paradisíaca isla griega y que cuenta con un reparto plagado de estrellas como Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista, Kate Hudson o Ethan Hawke. Una segunda entrega que vuelve a mezclar thriller y humor con diálogos afilados que añaden sátira y crítica social a la clásica trama del 'whodunit'.

"La película cuenta con muchos mensajes, algunos son importantes y otros lo son menos. Pero lo que realmente queremos es que la gente vea la película y se divierta. Y si te hace pensar en algo... genial", señala el que fuera protagonista de la saga James Bond en una entrevista concedida a Europa Press al ser interrogado por los temas de plena actualidad que toca el filme como la obsesión por las redes sociales, la cultura de la cancelación, las 'fake news', la crisis energética o la pandemia.

"Cada espectador va a conectar con cosas distintas, y eso es lo divertido, ver qué puede pasar en lugar de que nosotros lo señalemos. Todo está ahí", coincide Kate Hudson, que en 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' da vida a la histriónica Birdie, una supermodelo que con el paso de los años se ha visto obligada a reinventarse.

LA DISRUPCIÓN

"Rian ha dejado muchos detalles en la película, y si el público la ve una segunda vez se va a dar cuenta de muchas cosas", anima Craig que aborda más directamente otro de los conceptos centrales de la película: la disrupción, la idea de romper con las reglas y con el sistema, algo que el actor británico reivindica aunque sea desde una superproducción de Netflix.

"Sí, lo intentamos. Y consideraría un fallo en mí como actor si no intentara romper las reglas de alguna manera. No de la forma en la que los personajes lo hacen, eso no me interesa, pero fracasaría si no intentara de alguna manera luchar contra las normas y el sistema", señala Craig que tras dar vida al detective Blanc en dos películas, y ya con una tercera entrega de 'Puñales por la espalda' ya en el horizonte, se ve "toda la vida" dando vida a este singular personaje.

"Lo interpretaría toda mi vida. Si pudiera trabajar con Rian Johnson, seguiría interpretando al detective Blanc para siempre y si me sigue presentando estas ideas tan increíbles sería un hombre muy, muy feliz", dice entre risas el actor británico que acaba de cerrar una etapa profesional dando vida al agente 007 en la franquicia James Bond a la que estuvo ligado durante más de 15 años en un total de cinco películas.