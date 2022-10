Irlanda "poco probable" un acuerdo sobre el protocolo Irlanda del Norte debido a la crisis de liderazgo 'tory'

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Creo que las posibilidades de un gran avance entre Londres y Bruselas antes del 28 de octubre son muy poco probables. No porque ambas partes no quieran avanzar, sino porque están sucediendo muchas otras cosas en la política británica", ha expresado, según ha recogido el diario 'The Guardian'.

En este sentido, ha precisado que no hay margen para dar ese "tipo de paso hacia adelante" que esperaban "hace ya semanas", especialmente por el desplome en la popularidad de la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, debido a sus últimos giros políticos en materia fiscal.

Por otro lado, Coveney ha expresado durante una visita a Belfast que no ve que las amenazas del ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, sobre la convocatoria de nuevas elecciones a mediados de diciembre, sean un engaño.

"El ministro no está mintiendo", ha indicado, agregando que han tenido "una buena conversación" sobre el tema esta misma mañana. "Creo que fue muy claro ayer en la Cámara de los Comunes y también lo consultó con sus colegas del gabinete", ha dicho, tal y como ha recogido la cadena RTÉ.

Poco después de que Truss tomara posesión, el propio Coveney sostuvo que el Gobierno británico tenía la voluntad de establar un diálogo "honesto, abierto y serio" sobre el Protocolo de Irlanda del Norte incluido en los acuerdos del Brexit.

Tras una reunión con Heaton-Harris en el castillo de Hillsborough aseguró que los mensajes provenientes de Londres eran "bastante diferentes" a los de los últimos meses, por lo que emplazaron al Gobierno británico a trabajar con la Comisión Europea para desbloquear la situación.

La Asamblea de Stormont tiene por delante un proceso para recuperar la institucionalidad del gobierno autónomo norirlandés ahora con el partido republicano Sinn Féin al frente, tras su victoria en las elecciones del pasado mes de mayo.

El Partido Unionista Democrático (DUP) se niega a volver al Ejecutivo hasta que la disputa sobre el Protocolo de Irlanda del Norte se resuelva en sus términos, por lo que el proceso lleva meses bloqueado después de una votación que no salió adelante para nominar al presidente y vicepresidente de Stormont.

En este sentido, Heaton-Harris amenazó el martes, tras comparecer en el Comité de Asuntos de Irlanda del Norte de la Cámara de los Comunes, con una convocatoria de elecciones si no hay Ejecutivo "después de la medianoche del 28 de octubre".

El Sinn Féin, liderado por Michelle O'Neill, ganó en los comicios 27 de los 90 escaños de la Asamblea de Irlanda del Norte y actualmente es la primera fuerza política por delante del DUP (25) y el Partido de la Alianza (17). El Partido de los Unionistas del Úlster tiene nueve asientos y el Partido Socialdemócrata y Laborista cuenta con ocho escaños.