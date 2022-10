José Luis Gayà: "Tuve dudas en mayo para renovar, pero cambió todo"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy feliz, muy emocionado y muy agradecido. Tengo muchísima ilusión por seguir cumpliendo sueños en la que es mi casa", celebró Gayà en rueda de prensa tras hacerse oficial el acuerdo para seguir en un equipo con el que tiene "el sueño" de poder ganar otro título tras conquistar la Copa del Rey en 2019. "Estoy seguro que tendré otra oportunidad y que no fallaremos", añadió tras perder la final copera la pasada temporada en los penaltis ante el Betis.

El internacional dejó claro que "desde el primer momento" su deseo fue "siempre" seguir en el Valencia, pese a que recibió "ofertas" para marcharse estos últimos años. "Para mí, el hecho de poder haberme ido o de ganar más dinero no es lo más importante de mi vida en este momento. Soy feliz aquí, creo en el proyecto y en los últimos tres años he jugado dos finales", remarcó.

"Mi ambición es hacer que el Valencia vuelva donde se merece. En mi cabeza siempre ha estado el hecho de seguir creciendo aquí porque tengo mucho margen de mejora y quiero hacerlo aquí", prosiguió el defensa, al que "nunca" le ha "obsesionado" poder superar en número de partidos a otros mitos como Pepe Claramunt, Ricardo Arias o Fernando Gómez, aunque "ojalá" lo consiga.

Gayà reconoció que desde el principio de la negociación hubo "buena intención" en las dos partes. "Yo me quería quedar y ellos iban a apostar por mí. Ha sido un proceso largo, pero sabíamos que nos teníamos que entender y así ha sido más fácil", indicó.

Sin embargo, no escondió que tuvo "dudas en mayo", a raíz de las palabras de Anil Murthy, por entonces presidente del club, que en unos audios dejaba caer que iba a fichar poco y eso le crearía dudas para continuar. "Pero cambió todo. El presidente no está y con Layhoon (Chan) han cambiado cosas. No me gustó nada escuchar eso, pero ahora todo se ha organizado mucho mejor", aclaró.

"El míster también ha sido muy importante en esto. Creo que se está construyendo un Valencia muy bueno, que no tiene miedo a ningún rival y que es atrevido. De momento, hemos empezado bien, pero aún tenemos margen de mejora porque quizá nos falte continuidad", subrayó el lateral izquierdo sobre el nuevo proyecto con Gennaro Gattuso, que se volcó con él "desde el primer momento".

Gayà ve su renovación como "un mensaje para todos". "No hay un club más grande para mí. Nunca voy a olvidar el apoyo que tuvimos en la final de la Copa, es un club grande y seguro que volveremos a pelear por grandes cosas, es el mensaje que quiero dar", advirtió, remarcando que, pese a estos tres últimos años "no han sido los mejores", ha tenido la "suerte" de jugar unos octavos de Liga de Campeones y dos finales coperas. "Hay que darle continuidad", demandó.

El canterano también resaltó que "no es fácil" llegar a donde ha llegado él, que llegó al club con 11 años. "Desde alevines he visto a muchos compañeros que se han quedado en el camino, que es lo más habitual. A los más pequeños les diría que disfruten y que se olviden de ser futbolistas ahora", expresó.

Finalmente, admitió que no le gusta "pensar en el futuro porque no se puede controlar". "Me gusta mirar el presente y en hacer una gran temporada. El sueño para 2027 sería volver a los puestos de arriba y pelear por cosas importantes, por eso he renovado", sentenció.