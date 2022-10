Productores independientes temen que parte de los 1.600 millones de euros del Hub audiovisual no lleguen a ejecutarse

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Diversas asociaciones de productores independientes han alertado este miércoles 19 de octubre de que parte de los 1.600 millones de euros en ayudas comprometidas para el sector en el período 2021-2025 dentro del Plan Spain Audiovisual Hub podrían no gastarse debido a problemas administrativos y de falta de personal.

"Con el Hub hay casos ya de no poder gastar el dinero porque la Administración no tiene medios y no se pueden resolver en plazos cosas porque no tiene personal. Este sistema con el que trabajamos está totalmente colapsado", ha lamentado María Zamora, productora que forma parte de la ejecutiva de AECINE.

Pese a que Zamora ha asegurado no tener conciencia de que finalmente se vayan a "perder", reconoce que por el momento las personas que están recurriendo a este plan se están encontrando "con muchos problemas administrativos". "El hecho de que haya tanto dinero ahí y que no se puedan poner en marcha porque los protocolos no dejan...", ha lamentado.

Antonio Mansilla, presidente de la Federación de Productores Audiovisuales Independientes (PIAF), sí que ha mostrado "dudas" de que todo ese dinero termine llegando al sector y no se devuelva parte a Bruselas -- 200 millones de euros corresponden a los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia--.

"Hay como 200 millones de euros que damos por hecho que se reparten vía Ministerio de Cultura e industrias culturales --20 millones para el Icex, 5 millones de euros para Spain Film Comission...-- y luego el resto que son realmente temas fiscales y créditos. Ahí tengo muchas dudas de que ese presupuesto se vaya a gastar, si no cambian ciertas normativas dependientes de Hacienda", ha apuntado.

En esta misma línea, el presidente de Profilm, Fernando Victoria de Lecea, se ha mostrado "seguro" de que una parte de estas ayudas "volverán a Bruselas". En marzo de 2021, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se destinaría 1.603 millones de euros en el período 2021-2025 para la puesta en marcha del Plan Spain Audiovisual Hub.

"Es un momento para dar soluciones a un sector que es prioritario", remarcó en su momento Sánchez, detallando que la financiación para este proyecto englobaba industrias como el cine, las series o los videojuegos, será con fondos del Estado y de las ayudas europeas.

FALTA DE PERSONAL "CUALIFICADO" EN EL ICAA

Los productores independientes han detallado varios de los problemas a los que deberán hacer frente en los próximos meses. Pese a reconocer que es "quizás el mejor momento" del sector en muchos años, Mansilla ha pedido "estabilidad y seguridad" al Gobierno. "No queremos zancadillas", ha añadido.

Uno de los principales problemas a los que han apuntado los productores es precisamente a esa "falta de personal cualificado" en el ICAA para tramitar todas las peticiones, además de la importancia de que exista un órgano único de gestión, en lugar de "tener que ir a reclamar a decenas de ventanillas distintas".

"No hay personal cualificado para las cosas que hay que hacer y parece que no hay posibilidad de contratarlos. En el ICAA no tienen manos para coger el teléfono ni para resolver las ayudas", ha explicado Zamora, quien además ha desvelado que ya hubo unas ayudas, las del desarrollo lanzadas con la pandemia, que no se entregaron por falta de personal. Victoria de Lecea ha añadido que hay líneas de ayuda previstas por ley "que no se convocan porque no hay gente para tramitar todo esto".

POLÉMICA POR LA DEFINICIÓN DE PRODUCTOR INDEPENDIENTE

La posibilidad de poner en marcha un organismo de gestión único parece "lejana" --estaba en el borrador inicial de la Ley del Cine, pero después "ya no"-- o el cambiar la distribución de la propiedad industrial de las producciones son otros de los frentes abiertos de los productores independientes.

También han aludido a la polémica definición de productor independiente incluida en la última Ley Audiovisual, recordando que cuentan con "la promesa del ministro Iceta" de que habrá otra definición en la Ley del Cine --a la espera de que llegue el nuevo borrador tras sus alegaciones--.