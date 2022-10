Berlusconi matiza sus declaraciones y reafirma su apoyo a los valores europeístas y occidentales

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Así, después de una tarde de polémica por las declaraciones de Berlusconi en las que afirmaba que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, era culpable de la invasión rusa de Ucrania, el líder de Fuerza Italia ha asegurado en una nota de prensa a la que ha accedido 'Corriere della Sera' que "nadie puede meter en discusión" su compromiso con los valores occidentales.

"Ninguno, subrayo ninguno, puede permitirse meter en discusión esto. No pueden ciertamente poner en discusión esto la izquierda, que tantas veces ha estado en la parte equivocada de la historia. Mucho menos la izquierda del Partido Democrático, que incluso en las últimas elecciones, hace menos de un mes, estaba aliada con los enemigos de la OTAN y de Occidente", esgrime la misiva compartida por Berlusconi.

Además de con la izquierda, 'il Cavaliere' ha arremetido contra los periodistas de la agencia LaPresse que ha filtrado el audio con sus declaraciones, asegurando que "todo no esto no existiría si en Italia no se tuviera el pésimo hábito de transformar la discusión política en chismes, utilizando frases robadas grabadas de incógnito".

En este sentido, ha sostenido que este método de obtener información lleva a distorsionar y a arruinar su pensamiento, usando a gusto "desechos" de sus conversaciones, y atribuyéndole opiniones muy diferentes a las que tiene realmente.

"La culpa no es de los medios de comunicación, que evidentemente se ven obligados a difundir estas noticias, sino de los que utilizan estos métodos de desprestigio indignos de un país civilizado. Sin esto, no habría necesidad de decir lo obvio", ha agregado el presidente de Fuerza Italia.

Ante esto, Berlusconi ha argumentado que su posición personal y la de su partido no difieren de la del Gobierno italiano, de la Unión Europea y de la OTAN ni en cuanto a la guerra de Ucrania ni a cuanto grandes temas de la política internacional.

"Lo hemos demostrado en decenas de declaraciones oficiales, de actos parlamentarios, de votos a la Cámara de Diputados. Cuestionar sobre las causas del comportamiento ruso, como estaba haciendo, y pedir una solución diplomática lo antes posible, con la intervención firme y conjunta de Estados Unidos y de China, no son actos que contradigan la solidaridad y el apoyo de Occidente al pueblo ucraniano", ha añadido.

Las declaraciones de Berlusconi han suscitado la polémica entre sus socios y la oposición, como en el Movimiento Cinco Estrellas, que ha pedido al futuro Gobierno que no permita que Fuerza Italia obtenga la cartera de Exteriores, sosteniendo que el ex primer ministro italiano "ha minado la imagen de Italia".

"A la luz de las últimas y más completas declaraciones de Berlusconi sobre el conflicto ruso-ucraniano, se pone de manifiesto un problema para nuestro país. No creo que pueda ser aceptable que Fuerza Italia obtenga el Ministerio de Exteriores", ha sostenido el presidente del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, en declaraciones recogidas por el citado diario.

Por su parte, fuentes del partido vencedor de las pasadas elecciones del 25 de septiembre, Hermanos de Italia, han trasladado a la agencia de noticias AndKronos que las palabras de Berlusconi son "preocupantes". "Es un problema para Fuerza Italia. Cuanto más poco fiables sean, menos espacio tendrán", ha dicho la fuente.

De hecho, la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido a Italia como un país fundamental de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea. "Quien no esté de acuerdo con este pilar no podrá formar parte del gobierno", ha sentenciado.

En el otro socio de la futura coalición de Gobierno, la Liga, habrían sorprendido, sin embargo, las confesiones del ex primer ministro. El líder de esta formación, Matteo Salvini, ha expresado su estupor en un encuentro con la ejecutiva de la Liga, según la agencia AdnKronos.

Con todo, el partido dirigido por Salvini ha asegurado que la filtración del audio de Berlusconi se debe a una estrategia de la izquierda y de los medios de comunicación que "alimentan las tensiones".