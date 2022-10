Corona asegura que el Valencia hizo "el mayor de los esfuerzos posibles" para retener a Carlos Soler

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"En las negociaciones, hay momentos en los que sientes más cercanía o lejanía. Anteriormente, en enero pude pensar que era imposible, luego en febrero puedes pensar que sí. Hay tantos momentos por los que pasa la relación que no puedo decir un momento en el que sentí que no renovaba. El Valencia, a través de su presidenta, siempre hizo el mayor de los esfuerzos posibles. Ojalá le vaya bien, porque es un chico extraordinario", señaló Corona sobre Soler en declaraciones publicadas por el club.

Preguntado por si el club acometerá más adelante la operación de Bryan Gil, cuyo fichaje se truncó a finales de agosto, Corona recordó que "en el fútbol cambia todo de un día para otro". "No estamos con la sensación activa de ir al mercado. Si Bryan es una opción, veremos como se da. Viendo los antecedentes, no podemos aventurarnos porque lo era hasta 24 horas antes de que acabara el mercado", comentó sobre el futuro del mediapunta.

Sobre las renovaciones de Mouctar Diakhaby y Toni Lato, el director técnico afirmó que las negociaciones están "abiertas", aunque, en el caso del central, sienten que existe "buena predisposición". "Tiempo hay. No solo depende de una parte. Ha habido un momento en el que había una oferta y posibilidades de que el jugador saliera. Lo importante es que en estos momentos sentimos que hay buena predisposición. Está feliz con nosotros. Ha pasado por momentos difíciles y ahora está muy feliz y es algo que nos hace estar más cerca de la renovación", avanzó.

"En cuanto a Toni, es un tema que está candente. Hay que tener en cuenta que teníamos un tema prioritario, que era Gayà y hace 24 horas anunciamos su renovación. Esto hace que tengamos dos jugadores con contrato en vigor para esta posición. El tercero es Toni con el que estamos encantados y se abre un periodo de análisis para encajar ese puzzle porque estamos muy contentos con él", informó sobre la situación del lateral.

Corona también abordó todo lo relacionado con el representante Jorge Mendes, con el que mantiene una relación como con "cualquier otro agente que tiene algún jugador de esta plantilla". "Siempre que he trabajado con Jorge he recibido información de mucha valía, pero jamás he sentido más allá de lo normal como cualquier otro agente. Y le preocupa mucho que el Valencia gane", apuntó.

"Hemos tenido que adecuarnos a reducir costes para entrar en nuestro Fair Play Financiero, que estábamos disparados. Volver a hacer el equipo competitivo es a través de buenos jugadores, que hemos podido acceder a ellos ahora por su edad pero que en un momento nos darán un rendimiento colectivo. También jugadores como Cavani, que no necesitas tiempo para que ofrezca su mejor rendimiento. Se crece desde el terreno de juego. Con el tiempo, el Club estará donde se merece", relató respecto al proceso económico de los últimos años.

Por ello, el club apostó por la fórmula de las cesiones, ante la "imperiosa necesidad" de reducir costes. "Necesitamos calidad, rendimiento y talento. Veremos nuestra disponibilidad de cara a la 23-24 pero no hay que desecharlas", agregó, sobre una opción que dependerá del 'Fair Play Financiero'.

"Nos gustaría poder afrontar operaciones en propiedad, pero no vamos descartar una opción de un jugador a préstamos si ayuda. A pesar de los cinco cedidos, tenemos 14-15 futbolista que sus contratos van más allá de 2025. Tenemos estabilidad en ese sentido. Son chicos jóvenes que van a ir mejorando sui rendimiento. Intentaremos hacerlo lo mejor posible", añadió.

Finalmente, Corona destacó el "grupo de trabajo" que existe en el club en la actualidad, con el entrenador, la presidenta y el máximo accionista. "Ese grupo de trabajo es con mucha diferencia en el que más armonía existe", zanjó.