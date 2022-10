Feijóo deja fuera del CGPJ a perfiles como el de la juez Rosell porque no cumple el requisito de "la despolitización"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios antes de asistir a la cumbre de líderes del PPE que tradicionalmente se celebra en las horas previas al Consejo Europeo, al ser preguntado expresamente si ese acuerdo es inminente y si deben quedar fuera del próximo CGPJ perfiles como el de los jueces Rosell o José Ricardo de Prada.

El jefe de la oposición ha señalado que en la negociación han hablado de "requisitos, no de personas". "Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ Y uno de los requisitos es la despolitización del Poder Judicial", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que aquellas personas que tienen "cargos públicos o políticos" o los han tenido en los últimos meses, no podrían formar parte de esa renovación, si bien ha dicho que él no iba a entrar "en personas concretas".

CONFIRMA QUE NO HABLÓ CON VON DER LEYEN DEL CGPJ

Por lo tanto, de acuerdo a las exigencias del PP, recogidas en la propuesta judicial que ya envió en julio a Moncloa, no podrían formar parte del Consejo personas como Rosell, actual delegada del Gobierno para la violencia de género y cuyo nombre resucitó esta semana Podemos como candidata al órgano de gobierno de los jueces.

Feijóo ha afirmado que la renovación del CGPJ --cuyo mandato lleva casi cuatro años caducado-- no es uno de los asuntos que trató con la presidenta de la Comisión, Usurula von der Leyen, en la "larga" reunión de hora y media que celebraron este miércoles en Bruselas. A su entender, "probablemente" no le preguntó por este asunto porque conoce la posición del PP, que es "coincidente" con la de la Comisión Europea.