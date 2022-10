Prepárate para el eclipse de sol de este mes

La próxima semana se avistará un eclipse parcial de Sol. Este no será visible en México hasta el 2023, siendo ya 28 años sin que nuestro país presencie un fenómeno astronómico de tal magnitud, por ello, es importante conocer la forma correcta de observar cuando el Sol se muestra eclipsado, pues de no hacerlo adecuadamente nuestra vista podría sufrir consecuencias irreparables.

El próximo martes se avistará un eclipse parcial de Sol y aunque no será visible desde México, los expertos han hablado de la importancia de conocer las recomendaciones para apreciar este tipo de evento astronómico, pues observar el Sol directamente causa daños terribles a la retina del ojo humano y, si bien, en esta ocasión no seremos testigos del evento, en 2023 y 2024 se efectuaran dos de los eclipses de Sol más esperados.

Aunque observar el avistamiento de un eclipse de Sol puede resultar una experiencia inigualable, hacerlo del modo incorrecto podría ser muy peligroso. De acuerdo con Vike Vicente, en una entrevista con “The Washington Post”, el oftalmólogo pediátrico dijo que observar un eclipse de Sol sin protección puede causar efectos colaterales en la salud visual.

“Puedes mirar el Sol durante un eclipse durante 10 minutos y no duele. Puedes simplemente mirarlo, y es realmente genial mirarlo, pero todo ese tiempo estás literalmente quemando las células de tu retina”, advirtió. “Y una vez que se queman, no hay reparación, no hay arreglo para eso”, recalcó.

De acuerdo con el especialista, las lesiones oculares causadas por ver el Sol por un tiempo prologado se conocen con el nombre de “retinopatía solar”, un trastorno producido por ver el Sol fijamente, el cual daña una de las capas del ojo más importante, como lo es la retina, la parte del ojo encargada de transmitir información al cerebro con respecto a las imágenes que una persona percibe.

Las consecuencias de ver un eclipse de Sol fijamente varían en grado de letalidad; hay lesiones que pueden ocasionar cicatrices en la retina o quemaduras, hasta provocar ceguera parcial o permanente, estos efectos son conocidos como “quemaduras en la retira” y “ceguera por eclipse” respectivamente.

La gravedad de estas heridas puede aumentar si durante el eclipse se utilizan potenciadores visuales como telescopios o binoculares, ya que se produce un mecanismo de sinergia, muy parecido a lo que ocurre cuando una lupa entra en contacto con los rayos solares y produce que la fuerza solar se intensifique.

Las y los expertos sugieren proteger los ojos cuando una persona está dispuesta a disfrutar el avistamiento del eclipse solar; de acuerdo con las recomendaciones de la Sociedad Astronómica Estadounidense, para no exponer la vista a ningún peligro, durante el avistamiento de un eclipse de Sol, es importante usar lentes de eclipse, que también se les conoce con el nombre de visores solares, diseñados para proteger a la vista del daño solar.

Estos anteojos están elaborados con filtros solares especiales que no son difíciles de conseguir, ya que son comercializados en tiendas departamentales, sobre todo, cuando un eclipse de Sol está por avistarse.

Si estás en búsqueda de comprar un par de estos lentes especiales, es importante que te cerciores que cuenten con esta certificación: ISO 12312-2.

La NASA, además, se ha encargado de elaborar una lista con una serie de recomendaciones que te ayudarán a tener una mejor experiencia a la hora de apreciar este fenómeno:

No observar directamente al Sol.

No utilizar filtros solares hechos en casa, ni tampoco usar gafas de sol comunes.

Usar filtros solares especiales, siguiendo las instrucciones correctas para su uso.

Estar al cuidado de niñas y niños a la hora del evento.

En cualquier etapa del eclipse, no debe ser observado a través de una cámara, telescopio, binoculares o dispositivo óptico.

Cerciorarse que el filtro solar espacial está en buenas condiciones; si está rayado tiene que desecharse.

