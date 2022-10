Portaltic.-Darren Ross recuerda que el mercado europeo representa el 60% del negocio de IFS: "Nuestro corazón está en Europa"

MIAMI, 20 (Portaltic/EP)

"El negocio en Estados Unidos crece, pero Europa sigue siendo nuestra casa", ha señalado Roos, incidiendo en que hay muy pocas compañías de software europeas valoradas en más de 1.000 millones de dólares. "Eso es algo que nos enorgullece", ha apostillado el directivo, al tiempo que recuerda que IFS nació en Suecia y que el mercado europeo "aún representa el 60 por ciento del negocio" de la marca.

En una entrevista concedida a Europa Press en el marco de este evento internacional, Roos ha asegurado que también tienen "nuevos y emocionantes clientes" en España, un mercado "prioritario" para esta compañía multinacional, que cuenta con 4.000 empleados y más de 10.000 clientes en el mundo, y que ha registrado un aumento de un 14 por ciento de sus ingresos durante el primer semestre de 2022, con 3.700 millones de coronas suecas facturadas (casi 350 millones de euros).

LA NUBE "DEMOCRATIZA EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA"

El CEO de IFS ha dejado clara la apuesta de su empresa por la nube y afirma que este salto al 'cloud' lo que ha hecho es "democratizar el acceso a la tecnología". "En la época 'on premise' (de instalaciones propias) sólo las grandes empresas, con departamentos de IT potentes, podían asumir procesos ambiciosos de digitalización. Ahora hasta las empresas más pequeñas pueden acceder a esas herramientas y empezar a vender desde cualquier lugar del mundo", ha aseverado.

La solución IFS Cloud, cuyas novedades se han dado a conocer en IFS Unleashed, busca precisamente ayudar a las empresas a adaptar sus procesos a un entorno 'cloud'. Gracias a esta suite de aplicaciones los clientes gestionan de forma unificada todos sus productos en una única plataforma basada en API diseñada para la nube, pero ejecutable en cualquier lugar.

La pandemia ha obligado a las compañías a pasarse a modelos digitales de negocio, en especial servicios en la nube, e IFS quiere hacer "más sencillo y simple" este camino. Pero más allá del 'cloud', Darren Roos apunta a la Inteligencia Artificial (IA) y, principalmente, a la automatización de los procesos, como el "elemento clave" en esta transformación digital de las compañías.

"Todo el mundo lo reconoce. Va a ser un factor enorme en todas las industrias y para cualquier tarea. No cabe duda de que los trabajos del futuro -debido a esta automatización- van a ser diferentes a lo que son ahora y la única pregunta que nos podemos hacer es el cuándo, no si esto va a ocurrir o no", ha reiterado el directivo, que avanza también que este nuevo contexto hace que los retos competitivos sean "enormes", con empresas rivales "de cualquier sector, tamaño o país".

LOS CLIENTES MARCAN EL RITMO DE LA DIGITALIZACIÓN

Pero todos estos cambios tecnológicos y los importantes avances en lo que respecta a la digitalización no nacen en la mayoría de los casos por el impulso de las propias empresas, sino por "el crecimiento de las expectativas de los clientes", tal y como analiza el director ejecutivo de IFS. "Si quieren comprar algo y no pueden hacerlo online y rápido puede que la empresa pierda esa venta. Las empresas deben acelerar sus procesos precisamente por eso, para cumplir con las altas expectativas de los clientes, que han crecido durante la pandemia", ha apostillado.

Y este proceso de adaptación no es igual para todos. Roos incide en la complejidad que encuentran algunas grandes empresas, que han invertido cientos de miles de millones en sistemas 'legacy' (equipos informáticos o aplicaciones que, aunque han quedado anticuados, siguen siendo utilizados por ser complicados de reemplazar) y es "muy difícil para ellos hacer un cambio en sus operaciones". Esto ocurre -tal y como explicaba el directivo- a muchas empresas españolas, que están tardando un poco más en digitalizar procesos.

"En la conferencia ha habido casos de empresas que han hecho esas inversiones y que han gastado mucho dinero en mantener esos antiguos sistemas activos. Es una historia muy común. Empresas grandes, con grandes inversiones y con tecnología que ya no responde a las necesidades del mercado. Y es un proceso muy complejo de revertir", añade Darren Roos.

Ante estas situaciones, el directivo de IFS recomienda no centrarse en la tecnología o en buscar las herramientas más innovadoras y llamativas, sino en "analizar el problema de negocio concreto" que tiene la compañía en ese momento. "Con un pequeño coste, gracias a la experiencia que tenemos con otros clientes de los mismos sectores, se pueden solucionar problemas que a priori podrían parecer complejos", asevera.

Por último, ha señalado que eventos como IFS Unleashed sirven para celebrar los avances de sus 'partners' y clientes, que muestran lo que son capaces de hacer con las soluciones de la compañía. "Esa es la mayor validación para mí", afirma. "IFS es exitosa en sus resultados, en sus beneficios, en su crecimiento, en su evolución* pero todo eso sólo ocurre si tenemos clientes felices y hacemos tecnología que tenga un impacto real en ellos", ha sentenciado.