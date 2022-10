Presidente de UEFA sostiene que la Superliga "está muerta"

BUENOS AIRES (AP) — El proyecto de una Superliga europea “está muerto”, sentenció el jueves Aleksander Ceferin, su más acérrimo opositor y presidente de UEFA, respecto a un reciente intento de acercamiento impulsado por sus ideólogos Real Madrid, Barcelona y Juventus.

“La Superliga está muerta. No va a prosperar”, sostuvo el máximo dirigente del fútbol europeo ante una consulta de The Associated Press durante un encuentro con periodistas en Buenos Aires, donde se encuentra de visita

Ceferin relativizó las declaraciones que formuló la víspera el director general de A22 Sports Management —la compañía con sede en Madrid detrás de la Superliga— Bernd Reichart, quien aseguró que la iniciativa sigue en pie, aunque con un formato “abierto” y no acotado a los 12 clubes más poderosos de Europa, como se planteó originalmente.

“¿Contrataron a un nuevo CEO? Qué puedo decir, felicitaciones”, ironizó el titular de UEFA. “Estamos acá para hablar de fútbol y eso (la Superliga) no es fútbol”.

La compañía A22 Sports Management trabajó con 12 clubes de la élite de España, Inglaterra e Italia para lanzar la Superliga en abril de 2021 con el objetivo de maximizar sus ingresos en desmedro de la Liga de Campeones, organizada por la UEFA.

La percepción inicial sobre la Superliga fue que era un certamen elitista motivado con fines mercantilistas, marginando a los clubes más modestos y potencialmente contraria a las leyes de libre competencia de la Unión Europea.

El proyecto original naufragó en cuestión de 48 horas en medio de la furibunda reacción de la UEFA, así como de aficionados y legisladores de Inglaterra, donde los clubes que eran fundamentales para su éxito, entre ellos Manchester City y United, decidieron salirse.

En un intento por reflotar la iniciativa, A22 Sports Management junto con el Real Madrid, Barcelona y Juventus —los tres clubes que siguen firmes detrás del proyecto— ya no hablan de una competencia cerrada, sino por “mérito”, reveló el alemán Reichart en declaraciones a medios europeos.

El director general también se mostró predispuesto a “iniciar un diálogo activo y extendido con un grupo amplio de partes interesadas” y confirmó que envió una carta a la UEFA para una reunión.

“He recibido la carta, pero no la leí”, confirmó Ceferin. “Cuando la lea responderé”.

Se espera que el 15 de diciembre la Corte Europea de Justicia con sede en Luxemburgo se expida sobre el caso de la Superliga. La decisión no es vinculante.