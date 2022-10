Florentino Pérez Raya, reelegido presidente de las enfermeras españolas con mayoría absoluta

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Tras el recuento de votos, Pérez Raya ha tomado posesión de su cargo. Durante su discurso, ha agradecido la confianza depositada por parte de muchas presidentas y presidentes de colegios provinciales. "Gracias por valorar que este era un proyecto que debía culminarse en otro mandato, el proyecto de un CGE más participativo y abierto, volcado en la investigación y el desarrollo profesional, que ayuda a los colegios de enfermería a poder cumplir con su cometido de servicio a los colegiados, un consejo general de todas las enfermeras", ha apuntado.

Asimismo, ha querido felicitar a "su rival" en las elecciones y al resto de enfermeras precandidatas a estas elecciones. "Todos compartimos las mismas preocupaciones, amamos a nuestra profesión y la fuerza y las ideas que se han expresado en esta campaña nos sirven a todos para progresar en nuestro desempeño profesional", ha resaltado.

Además, Pérez Raya ha reiterado su compromiso con las enfermeras de toda España, con todos sus colegios, y ha asegurado que gracias al equipo que le acompañará en esta nueva etapa al frente del Consejo General van a lograr muchos objetivos en el plano administrativo y político, en el plano académico, científico y, por supuesto, asistencial.

Por último, ha recalcado que desde este mismo día continúa su compromiso de trabajar con toda la organización. "No soy alguien a quien le agrade el protagonismo, ni tengo ego que alimentar, una persona sola no puede hacer nada si no cuenta con tantos otros que dedican cada día muchas horas de trabajo y su talento al servicio de la Enfermería. Así va a ser en los próximos años", ha concluido.